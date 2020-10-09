







Арина Пехтерева родилась 14 марта 2008 года в Могилеве . С раннего детства занимается музыкой. В 6 лет начала брать уроки вокала, а в 8 поступила в музыкальную школу по классу фортепиано. Увлекается рисованием и фотографией. Сочиняет стихи, пробует себя в роли композитора. Дважды стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.





С 2014 года Арина участвует и побеждает на многих республиканских и международныхвокальных конкурсах и фестивалях. Принимает участие в благотворительных концертах для детей и пожилых людей. Награждена серебреным медальоном "Всемирной ассоциации фестивалей "WAF".





Арина принимала участие в таких престижных телепроектах, как "Голос. Дети", неоднократно становилась финалисткой Национальных отборов на Детское "Евровидение".





Финал международного конкурса песни "Детское Евровидение-2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.



