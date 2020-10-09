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Кто будет представлять Беларусь на детском "Евровидении"

09.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белтелерадиокомпания (БТРК) определила участника от Беларуси на детском "Евровидении 2020" – страну представит 12-летняя Арина Пехтерева с песней "Пришельцы".



Арина Пехтерева родилась 14 марта 2008 года в Могилеве. С раннего детства занимается музыкой. В 6 лет начала брать уроки вокала, а в 8 поступила в музыкальную школу по классу фортепиано. Увлекается рисованием и фотографией. Сочиняет стихи, пробует себя в роли композитора. Дважды стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

С 2014 года Арина участвует и побеждает на многих республиканских и международныхвокальных конкурсах и фестивалях. Принимает участие в благотворительных концертах для детей и пожилых людей. Награждена серебреным медальоном "Всемирной ассоциации фестивалей "WAF".

Арина принимала участие в таких престижных телепроектах, как "Голос. Дети", неоднократно становилась финалисткой Национальных отборов на Детское "Евровидение".

Финал международного конкурса песни "Детское Евровидение-2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.
 
Теги: Могилев
 
 
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Белтелерадиокомпания (БТРК) определила участника от Беларуси на детском "Евровидении 2020" – страну представит 12-летняя Арина Пехтерева с песней "Пришельцы".
 
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