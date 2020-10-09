AMD представила «лучший в мире игровой процессор»

Источник материала: Onliner

Компания AMD провела презентацию новых процессоров, ставших первыми созданными на базе архитектуры нового поколения Zen 3. Процессор Ryzen 5900X производитель назвал «лучшим в мире игровым процессором». В продажу чипы поступят 5 ноября, модель начального уровня — Ryzen 5 5600X — оценили в $300.

В процессорах используется «старый» 7-нм технологический процесс, однако их дизайн подвергся серьезным изменениям, повышена производительность и максимальная тактовая частота. Новые чипы совместимы с существующими материнскими платами (для архитектуры Zen 2), потребуются лишь обновления BIOS.

В стартовой линейке будет четыре модели Zen 3. Топовый Ryzen 9 5950X использует 16 ядер в 32 потока, его максимальная тактовая частота — 4,9 ГГц, цена — $800. У Ryzen 9 5900X 12 ядер и 24 потока, частота — 4,8 ГГц — $550. Также выйдут Ryzen 7 5800X (8/16, 4,7 ГГц) — $450, Ryzen 5 5600X (12/12, 4,6 ГГц в «бурте») — $300. TDP у последнего — 65 Ватт, остальных — 105 Ватт.



