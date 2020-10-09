Что, если все пойдут снимать наличные? Эксперт о том, как могут сработать киберугрозы банкам

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Весь мир в течение последнего десятилетия постепенно снижает долю расчетов наличными. Но в некоторых Telegram-каналах в последнее время все чаще призывают, наоборот, запасаться наличными и забирать вклады — мол, ненадежно хранить свои деньги в банковской системе. Что случится, если люди массово начнут «выгребать» наличные? По кому сильнее всего может ударить кризис банковской системы? Об этом рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Тренд десятилетия — отказ от «кэша»

— Постепенный отказ от наличных денег — это общемировая тенденция последнего десятилетия, по этому пути идут все развитые страны.

Вадим Иосуб

Старший аналитик «Альпари Евразия»

В государствах Северной Европы и Скандинавских странах доля расчетов картой превышает 90%. Это означает практически полный отказ от наличных средств, «кэшем» пользуются в этих странах в основном приезжие.

Причем это настолько всеобъемлющая тенденция, что случаются даже курьезные истории, когда в западных странах в небольших магазинах продавцы вынуждены отказывать покупателям — предъявителям крупных купюр — например, в € 200. Просто потому, что в кассе нет столько наличности, чтобы выдать сдачу. В итоге крупные банкноты люди могут не видеть годами — ими просто не пользуются из-за отсутствия необходимости.

Кому (НЕ) выгодны расчеты наличными

Почти полный отказ от использования наличных денег удобен всем игрокам на рынке.

Государству выгодно стимулировать безналичные расчеты, т. к. деньги на счетах «белые» — это значит, что с них уплачены все налоги. Наличные деньги — это зачастую поле для ухода от легальных процедур.

Высокий оборот наличных денег говорит о существовании выручки, которая, возможно, никак не отражена в документах и с которой не платятся налоги. Кроме того, стоит понимать, что расчеты наличными — это традиционная сфера для криминала: от проституции до торговли наркотиками.

Обычным же людям безналичные расчеты удобны: ниже вероятность, что деньги украдут или они потеряются, не нужно считать мелочь при оплате «не круглой» суммы и т.д. Все — в плюсе.



Фото с сайта unsplash.com

В основном к наличным все еще «лежит душа» у тех, кто работает в сервисе: официанты в кафе, сотрудники отелей, водители такси. Это объясняется желанием сэкономить на налогах, получая часть дохода «в серую». Еще один вариант, при котором наличные деньги могут быть более привлекательным вариантом расчетов — страны, где эквайринг по каким-то причинам дороже, чем инкассация. Тогда, конечно, для продавцов с точки зрения снижения расходов наличные будут предпочтительным вариантом.

А что в Беларуси

В Беларуси также очевидно прослеживалась тенденция к снижению количества расчетов наличными деньгами. Это стабильный процесс. В 2010 году доля безналичных операций по картам составляла 49,7%, в 2019 — уже 88,8%. А в первом полугодии 2020 года дошла до 90,9%. Отмечу, это статистика только по операциям, совершаемым по картам. Могут быть безналичные операции, когда товары и услуги оплачиваются посредством карты, или операции по обналичиванию денежных средств, например, в банкоматах.

Суммы безналичных операций по картам в Беларуси тоже стабильно росли в течение десятилетия. В 2010 году суммы безналичных платежей в среднем составляли 13,1% от всех имевшихся на картах пользователей средств. Это значит, что тогда 87% суммы снимали «кэшем». В 2019 году этот показатель уже составлял 54,9%. А в первом полугодии 2020 года — 59,9%.



Фото с сайта kp.by

Тенденция к уходу от налички в Беларуси была устойчивой в течение всего десятилетия и оставалась неизменной в начале 2020 года. Этому способствовали усилия государства: терминалами обеспечили практически все торговые точки в стране. Пожалуй, только в самых глубоких селах можно найти магазин без терминала для расчета карточками.

Кроме того, с разной степенью успеха пытались заставить обзавестись терминалами водителей такси. Сейчас терминалы им особенно и не нужны, так как значительная часть пассажиров использует приложение для безналичных расчетов. Также были попытки обязать обзавестись терминалами ИП, продавцов на рынках и т.д. Данных о том, какой процент предпринимателей это сделал, нет, поэтому сложно сказать, насколько результативными были эти усилия.

Сохранился ли тренд на безнал после выборов

К сожалению, статистических данных о доле наличных расчетов белорусов за последние два месяца пока нет. Именно этот период был и остается самым напряженным в обществе и в экономике.

В Telegram-каналах часто призывали снимать наличку в банкоматах, забирать депозиты из банков и скупать валюту в обменниках. Нет объективной статистики, которая говорила бы о том, в какой мере люди откликаются на эти призывы. Поэтому о серьезности ситуации судить сложно. Но я вполне допускаю, что движение в сторону «высасывания» наличных денег из банковской системы могло быть в августе. Тогда опасения за судьбу банковской системы и вправду были широко распространены. Когда люди думали, что все «ляжет» и «деньги заморозятся на счетах», они действительно могли перестраховываться и снимать наличные деньги, забирать депозиты и т.д.



Фото с сайта unsplash.com

Мы видим, что банковская система в августе так и не «легла» — волна снятия вкладов и «кэша» с карточек оказалась недостаточно массовой.

Кому будет хуже, если все же наступит кризис банковской системы

А могла бы вообще банковская система «лечь»? Вероятно, можно было сформировать кризис ликвидности и недостаточности рублевого «кэша», если бы значительное количество людей единовременно стало обращаться в банки за наличными и своими вкладами.

Важно понимать, что любой банк в любой стране и при любом политическом режиме работает так, что его активы — это кредиты, в том числе долгосрочные. Поэтому в один день достать все деньги, которые затребовали бы все пришедшие клиенты, — невозможно. Поэтому если бы в банк выстроилась очередь из 100% его вкладчиков, которые требовали бы снять со счетов вклады и с карт — наличные, наступил бы кризис ликвидности.

Гипотетически, первые 20% людей, ставшие в очередь, смогли бы получить свои деньги, опустошив кассы и счета банка. Остальные 80% — не получили бы ничего: ни наличных, ни возможности совершать безналичные платежи.

Но возникает вопрос: кому в этой ситуации хуже? Банкам? Государству? Или тем 80% клиентов банков, которые не могут ни за что заплатить? В первую очередь под удар попадут именно клиенты банка, которые не успеют обналичить средства. Затем, конечно, это отразится на предприятиях, самих банках и уже потом на государстве. Плохо будет всем.

Стоит ли бояться киберугроз

В Telegram-каналах заговорили о «киберпартизанах», которые собираются «положить» банковскую систему в Беларуси, чтобы таким образом воздействовать на власть. Я не уверен, что это реалистичные заявления. Все-таки одно дело взломать сайт госорганизации, а совсем другое — банковскую систему безопасности. Это совершенно разный уровень защиты. Поэтому лично я критически отношусь к данной угрозе «киберпартизан» с точки зрения возможности ее реализации.

С другой стороны, любые такие угрозы, высказанные на большую аудиторию, имеют свойство самореализовываться. Т.е. если люди поверят, что угроза кибератаки реальна, то могут пойти в банки за наличкой и своими вкладами. Это тот случай, когда сработать может информационная атака, а не хакерская.

Что делать

У каждого своя голова на плечах. Если советовать всем идти забирать деньги из банков и снимать наличные с карт — есть риск действительно спровоцировать кризис банковской системы, который прежде всего скажется на тех, кто не успел свои деньги из банков забрать. Если рекомендовать ничего не предпринимать, то человек может оказаться одним из тех, кто не успел, если банковский кризис все же случится или киберугрозы окажутся реальными. Однозначной рекомендации в данном случае быть не может.

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