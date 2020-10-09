Потеплеет или похолодает? Точный прогноз погоды в Беларуси на выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. Теплая комфортная погода без существенных осадков ожидается в Беларуси в ближайшие выходные, такой прогноз обнародовал Белгидрометцентр.

"В субботу 10 октября погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, и малоактивный фронтальный раздел", - рассказали синоптики.

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-востоку, днем в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Местами сгустится туман. Ожидается ветер переменных направлений слабый до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит +4..+9°С, местами - до +12°С, в середине дня воздух прогреется до +12..+18°С.

В воскресенье 11 октября на погоде в Беларуси скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины. Также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный ветер переменных направлений. В ночные часы температура воздуха может держаться в районе +6..+12°С, днем столбик термометра поднимется до +12..+17°С.

В Минске в субботу ожидается переменная облачность, ночью, утром и вечером - туман. Временами видимость на дорогах не будет превышать 400-600 метров. Днем будет переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха составит +9..+11°С, днем потеплеет до +14..+16°С.

В воскресенье ночью в столице сгустится туман. Утром возможна гроза (вероятность 60%), в течение дня пройдут кратковременные дожди. Ночью будет +10..+12°С, в середине дня температура воздуха поднимется до +13..+15°С.

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