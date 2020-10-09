Новые батареи Tesla первым получит кроссовер Model Y, произведенный в Германии

Источник материала: Tut.by

В следующем году строящаяся в окрестностях Берлина европейская «Гигафабрика» Tesla должна начать выпуск кроссовера Model Y — электрокар немецкой сборки будет сходить с конвейера уже с новыми тяговыми батареями , которые компания представила без малого пару недель назад.





О том, что на выпускаемых в Германии Model Y появятся аккумуляторные ячейки 4680, в своем Twitter сообщил сам глава компании Илон Маск, предпочитающий эту социальную сеть всем другим способам связи с общественностью. Напомним, что емкость новых ячеек, диаметр и высота которых составляют 46 мм и 80 мм соответственно, в пять раз выше, чем у нынешнего образца батарей Tesla. Инженеры обещают, что дальность хода электрокаров с новыми аккумуляторами увеличится на 16%, а их себестоимость к тому же будет ниже (для производства ячеек 4680 на 1 ГВт·ч требуется на 75% меньше затрат).





Вдобавок на Model Y, выпускаемых в Берлине, компания «обкатает» и другие технологии. Например, для повышения безопасности батарея будет смонтирована не единым блоком в днище электромобиля, а в нескольких модулях в разных частях силового каркаса кузова. А еще Tesla опробует новую технологию отливки кузовных элементов Model Y — передняя и задняя части днища будут отлиты единым блоком каждая, что позволит уменьшить массу конструкции в целом (за счет сокращения числа необходимых деталей) и сократить издержки на производство кузовов.

Согласно плану компании, работа немецкого предприятия должна начаться летом 2021 года. Маск отметил, что через пару лет рассчитывает ввести опробованные на заводе в Германии нововведения в производственные процессы в Шанхае и Фримонте, но сперва должен убедиться «в жизнеспособности новых технологий».