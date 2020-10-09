Легенда белорусского тенниса подписала письмо спортсменов

Легендарная белорусская теннисистка Наташа Зверева поставила свою подпись под письмом спортсменов.



Фото с сайта Eurosport

Таким образом, заслуженный мастер спорта СССР, обладательница 20 титулов на турнирах «Большого шлема» поддержала требование проведения новых президентских выборов и прекращения насилия со стороны правоохранителей, сообщает «Трибуна».

Кроме этого прославленная спортсменка выставит несколько своих трофеев для аукциона в поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности.