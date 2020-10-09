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Легенда белорусского тенниса подписала письмо спортсменов
Источник материала: Навiны
Легендарная белорусская теннисистка Наташа Зверева поставила свою подпись под письмом спортсменов.
Таким образом, заслуженный мастер спорта СССР, обладательница 20 титулов на турнирах «Большого шлема» поддержала требование проведения новых президентских выборов и прекращения насилия со стороны правоохранителей,
Кроме этого прославленная спортсменка выставит несколько своих трофеев для аукциона в поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности.
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Легендарная белорусская теннисистка Наташа Зверева поставила свою подпись под письмом спортсменов.
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