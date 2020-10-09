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Легенда белорусского тенниса подписала письмо спортсменов

09.10.2020 10:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Легендарная белорусская теннисистка Наташа Зверева поставила свою подпись под письмом спортсменов.

Легенда белорусского тенниса подписала письмо спортсменов
Фото с сайта Eurosport

Таким образом, заслуженный мастер спорта СССР, обладательница 20 титулов на турнирах «Большого шлема» поддержала требование проведения новых президентских выборов и прекращения насилия со стороны правоохранителей, сообщает «Трибуна».

Кроме этого прославленная спортсменка выставит несколько своих трофеев для аукциона в поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности.

 
 
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Легендарная белорусская теннисистка Наташа Зверева поставила свою подпись под письмом спортсменов.
 
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