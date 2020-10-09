На Мадейре ограбили дом Криштиану Роналду





















Вор похитил футболку Ювентуса с автографом, которая стоит около 200 евро, а также личные вещи. Точная сумма ущерба не разглашается.





Злоумышленник не найден, но личность подозреваемого была установлена после просмотра видео с камер.





Сейчас форвард находится вместо со сборной Португалии.