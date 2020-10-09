МВД анонсировало изменение процедуры приобретения охотничьего оружия









При покупке гражданского оружия разрешение на его хранение и ношение владельцам станут выдавать на пять лет (ранее — на три года). Продление разрешения предусмотрено также на пять лет.





По словам начальника отдела лицензионно-разрешительной работы главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрия Язепчика, медицинская справка о состоянии здоровья владельцам оружия будет также выдаваться на срок до пяти лет, а не до одного года, как сейчас.





Правовое регулирование в сфере охоты корректировали и ранее. Например, с августа прошлого года можно приобретать огнестрельное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное комбинированное и метательное оружие, после того как в собственности уже было охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие в течение одного года (а не пяти лет).





Еще одно новшество минувшего года касалось возможности сразу после исполнения административного взыскания за нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты обратиться за получением нового разрешения. Ранее после аннулирования специального права охоты и оплаты штрафа лишь спустя три года позволялось снова обращаться за разрешением. Нынешние правила также разрешают гражданам продавать оружие вместе с боеприпасами. Прежде это запрещалось.





По данным МВД, на 1 октября на учете в органах внутренних дел состояли 90,8 тыс. владельцев гражданского оружия. Им принадлежат 115,5 тыс. его единиц. В январе — сентябре 2020-го за разные нарушения аннулировано 398 разрешений на хранение и ношение гражданского оружия.