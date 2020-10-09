Задержаны трое жителей Жлобина: подозревают в клевете на начальника милиции

С работы в милицию попали Снежана Погодина и Светлана Зыль. Они сестры, работают на Белорусском металлургическом заводе. По месту их жительства прошли обыски. Милиция забрала ноутбуки, планшеты, телефоны, говорит она. Вечером Снежану отпустили, а Светлану оставили в изоляторе временного содержания.





"Меня сегодня допрашивали семь человек. Я отказалась свидетельствовать против себя. Мне говорили: "признайся, другие уже признались!"- но в чем? Якобы кто-то где-то распространил личные данные или милиционеров, или начальника их. Спрашивали, какие группы в Телеграмме я знаю, знаю ли "Свободный Жлобин“ и "Каратели Беларуси", давал ли мне кто задание собирать информацию о милиции. Честно - я не знаю, почему они пришли именно ко мне с такими вопросами", - говорит Снежана Погодина.





Там же - житель Жлобина Вячеслав Петраченко. Он также работает на БМЗ. С понедельника был на сборах в Гомеле . Вчера по месту его жительства прошел обыск. Родные говорят, что Вячеслав в ИВС. По той же статье, что и Светлана.





В общем, милиционеры у нас тонкой душевной организации, очень обидчивы.





Напомним, что за избиения, пытки и даже убийства мирных людей никто из правоохранителей не только не задержан, но даже дела не возбуждались.