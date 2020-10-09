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Российский режиссер: Мы и за себя вступиться не можем. Что уж говорить о Беларуси

09.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В свежем номере «Собеседника» вышло большое интервью нынче модного и  молодого кино-и-театрального режиссера Александра Молочникова.

На вопрос: «Недавно Светлана Алексиевич в связи с белорусскими событиями сказала, что российская интеллигенция что-то «помалкивает, когда нас тут давят». Вам есть что ответить?», он ответил:



 – Во-первых, точно совершенно не дорос я пока до интеллигента. А интеллигенция российская действительно молчит. А нужно выйти и так же перекрыть улицы, как в Минске, когда туда приехал Мишустин. Ну, мы и по поводу себя тоже особо не вякаем. У нас и у себя-то есть за что тут выйти, а мы не очень это делаем. Поэтому что уж говорить, что мы не вступаемся за Беларусь...
 
Теги: Минск
 
 
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В свежем номере «Собеседника» вышло большое интервью нынче модного и  молодого кино-и-театрального режиссера Александра Молочникова.
 
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