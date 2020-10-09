Российский режиссер: Мы и за себя вступиться не можем. Что уж говорить о Беларуси

На вопрос: «Недавно Светлана Алексиевич в связи с белорусскими событиями сказала, что российская интеллигенция что-то «помалкивает, когда нас тут давят». Вам есть что ответить?», он ответил:













– Во-первых, точно совершенно не дорос я пока до интеллигента. А интеллигенция российская действительно молчит. А нужно выйти и так же перекрыть улицы, как в Минске , когда туда приехал Мишустин. Ну, мы и по поводу себя тоже особо не вякаем. У нас и у себя-то есть за что тут выйти, а мы не очень это делаем. Поэтому что уж говорить, что мы не вступаемся за Беларусь...



