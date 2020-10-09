Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс завершил карьеру









39-летний хоккеист провел 19 сезонов в НХЛ. Дебютировал в лиге в сезоне-2000/01.





За карьеру Уильямс выступал за «Филадельфию», «Каролину», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон».





Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли – в составе «Харрикейнс» (2006) и дважды с «Кингс» (2012, 2014).





Всего в НХЛ Уильямс сыграл 1264 матча и набрал 797 (320+477) очков. В плей-офф провел 162 игры и отметился 102 (41+61) баллами.



