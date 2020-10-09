ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выгодный путь: Минск и Пекин развивают доставку грузов поездами

09.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Один пояс, один путь. Беларусь наращивает товарооборот с Китаем. И приоритетным в доставке грузов становится железнодорожный транспорт. С начала года в Китай и обратно поставлены тысячи тонн товаров. Сегодня под Минском сформировали новый железнодорожный состав, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Логистический центр под Минском. Контейнеры грузят на железнодорожные прицепы. В этот раз их 41. Внутри – упаковки сухого молока. Этот товар пришелся по вкусу китайским покупателям. Белорусский производитель готов поставлять. Главное, чтобы выгодно всем сторонам. И здесь инициатива «Один пояс, один путь» оказалась кстати.

«Объемы, которые молочники Беларуси отправляют на экспорт – это тысячи тонн. Возить самолетом безумно дорого. Конечно, мы ищем оптимальные и рациональные пути, которые позволят нам быть конкурентами на рынке по цене», – рассказал начальник отдела внешнеэкономической деятельности молокоперерабатывающего холдинга Алексей Драница.

Из центра под Минском состав отправился на станцию Чисуму. Расстояние между пунктами – семь тысяч километров. Этим маршрутом товары в Поднебесную везут не впервые.

Доставка грузов жд-транспортом – это еще один из самых надежных и точных способов доставки грузов. Этот поезд пробудет в пути 14 дней. В Китай так возят не только сухое молоко из Беларуси, но и пиломатериалы, льноволокно, крахмал, а еще сыры и мясные полуфабрикаты.

Железнодорожные перевозки выгоднее не только авиатранспорта. Тем же морским путем доставлять товары дольше по времени. Месяц, как минимум. Кстати, белорусское молоко и другие продукты отправляют в Китай и через литовский порт Клайпеда. Но страна ищет новые пути экспорта.

«Экспорт товаров важен для страны, в разные страны и регионы, ЕАЭС и дальнее зарубежье. Да, развиваются все направления, но Китай – это приоритет», – рассказал директор минского филиала Белтаможсервиса Александр Скачковский.

Контейнерные перевозки – самое перспективное логистическое направление. Грузы в Поднебесную идут не только из Беларуси, но и транзитом через страну. Если лет десять назад по маршруту Китай-Евросоюз-Китай перевозили две тысяч контейнеров, то сейчас несколько сотен тысяч. А значит, включение Беларуси в глобальный проект «Один пояс, один путь» дает существенную выгоду.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала года в Китай и обратно поставлены тысячи тонн товаров. Сегодня под Минском сформировали новый железнодорожный состав.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Мадейре ограбили дом Криштиану Роналду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика