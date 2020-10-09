Выгодный путь: Минск и Пекин развивают доставку грузов поездами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Один пояс, один путь. Беларусь наращивает товарооборот с Китаем. И приоритетным в доставке грузов становится железнодорожный транспорт. С начала года в Китай и обратно поставлены тысячи тонн товаров. Сегодня под Минском сформировали новый железнодорожный состав, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Логистический центр под Минском. Контейнеры грузят на железнодорожные прицепы. В этот раз их 41. Внутри – упаковки сухого молока. Этот товар пришелся по вкусу китайским покупателям. Белорусский производитель готов поставлять. Главное, чтобы выгодно всем сторонам. И здесь инициатива «Один пояс, один путь» оказалась кстати.

«Объемы, которые молочники Беларуси отправляют на экспорт – это тысячи тонн. Возить самолетом безумно дорого. Конечно, мы ищем оптимальные и рациональные пути, которые позволят нам быть конкурентами на рынке по цене», – рассказал начальник отдела внешнеэкономической деятельности молокоперерабатывающего холдинга Алексей Драница.

Из центра под Минском состав отправился на станцию Чисуму. Расстояние между пунктами – семь тысяч километров. Этим маршрутом товары в Поднебесную везут не впервые.



Доставка грузов жд-транспортом – это еще один из самых надежных и точных способов доставки грузов. Этот поезд пробудет в пути 14 дней. В Китай так возят не только сухое молоко из Беларуси, но и пиломатериалы, льноволокно, крахмал, а еще сыры и мясные полуфабрикаты.

Железнодорожные перевозки выгоднее не только авиатранспорта. Тем же морским путем доставлять товары дольше по времени. Месяц, как минимум. Кстати, белорусское молоко и другие продукты отправляют в Китай и через литовский порт Клайпеда. Но страна ищет новые пути экспорта.

«Экспорт товаров важен для страны, в разные страны и регионы, ЕАЭС и дальнее зарубежье. Да, развиваются все направления, но Китай – это приоритет», – рассказал директор минского филиала Белтаможсервиса Александр Скачковский.

Контейнерные перевозки – самое перспективное логистическое направление. Грузы в Поднебесную идут не только из Беларуси, но и транзитом через страну. Если лет десять назад по маршруту Китай-Евросоюз-Китай перевозили две тысяч контейнеров, то сейчас несколько сотен тысяч. А значит, включение Беларуси в глобальный проект «Один пояс, один путь» дает существенную выгоду.