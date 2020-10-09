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Выгодный путь: Минск и Пекин развивают доставку грузов поездами
09.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Один пояс, один путь. Беларусь наращивает товарооборот с Китаем. И приоритетным в доставке грузов становится железнодорожный транспорт. С начала года в Китай и обратно поставлены тысячи тонн товаров. Сегодня под Минском сформировали новый железнодорожный состав, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Логистический центр под Минском. Контейнеры грузят на железнодорожные прицепы. В этот раз их 41. Внутри – упаковки сухого молока. Этот товар пришелся по вкусу китайским покупателям. Белорусский производитель готов поставлять. Главное, чтобы выгодно всем сторонам. И здесь инициатива «Один пояс, один путь» оказалась кстати.
Из центра под Минском состав отправился на станцию Чисуму. Расстояние между пунктами – семь тысяч километров. Этим маршрутом товары в Поднебесную везут не впервые.
Железнодорожные перевозки выгоднее не только авиатранспорта. Тем же морским путем доставлять товары дольше по времени. Месяц, как минимум. Кстати, белорусское молоко и другие продукты отправляют в Китай и через литовский порт Клайпеда. Но страна ищет новые пути экспорта.
Контейнерные перевозки – самое перспективное логистическое направление. Грузы в Поднебесную идут не только из Беларуси, но и транзитом через страну. Если лет десять назад по маршруту Китай-Евросоюз-Китай перевозили две тысяч контейнеров, то сейчас несколько сотен тысяч. А значит, включение Беларуси в глобальный проект «Один пояс, один путь» дает существенную выгоду.
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С начала года в Китай и обратно поставлены тысячи тонн товаров. Сегодня под Минском сформировали новый железнодорожный состав.
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