Доллар и евро быстро падают

Источник материала: Onliner

Белорусский рубля в последние дни неторопливо шел в гору, стараясь не обращать внимания на то, что происходит вокруг. В этой ситуации важно, чтобы впереди не случился овраг или враги не вырыли ямку. Что покажут заключительные торги недели на Белорусской валютно-фондовой бирже?

Доллар с утра грохнулся на 2,83 копейки и продолжает катиться вниз. Курс пока — 2,5847.

Евро тоже решительно потерял 2,69 копейки. Стоит 3,0474.

Российский рубль немного подешевел — минус 0,26 копейки. Утренний курс — 3,35 за сотню.

В четверг доллар подешевел на 0,75 копейки и стоил 2,613 рубля. Евро потерял ровно столько же, 0,75 копейки, и опустился до 3,0743. Российский подешевел на 0,22 копейки, стоил 3,3526 белорусского за сотню.