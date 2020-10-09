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Доллар и евро быстро падают
Источник материала: Onliner
Белорусский рубля в последние дни неторопливо шел в гору, стараясь не обращать внимания на то, что происходит вокруг. В этой ситуации важно, чтобы впереди не случился овраг или враги не вырыли ямку. Что покажут заключительные торги недели на Белорусской валютно-фондовой бирже?
Доллар с утра грохнулся на 2,83 копейки и продолжает катиться вниз. Курс пока — 2,5847.
Евро тоже решительно потерял 2,69 копейки. Стоит 3,0474.
Российский рубль немного подешевел — минус 0,26 копейки. Утренний курс — 3,35 за сотню.
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Белорусский рубля в последние дни неторопливо шел в гору, стараясь не обращать внимания на то, что происходит вокруг. В этой ситуации важно, чтобы впереди не...
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