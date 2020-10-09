На улице Якуба Коласа по-новаторски выделили трамвайную остановку. Теперь жалуются водители (видео)

Источник материала: Onliner В конце сентября на улице Якуба Коласа, в районе трамвайной остановки «Белинского», случилось ДТП: водитель сбил 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая. Инцидентом занялся Следственный комитет. А наши читатели, которые неоднократно проезжали по улице Якуба Коласа, отмечали, что опасные ситуации там возникают постоянно: водители не замечают или игнорируют трамваи, которые останавливаются на остановочных пунктах для посадки и высадки пассажиров. И вот это попытались исправить.

Проблема

Дело в чем: трамвайные остановки, подобные той, что находится в районе пересечения улиц Якуба Коласа и Белинского, конструктивно не выделены. Пассажирам негде осуществлять посадку и высадку, кроме как на проезжей части. В целом не такая уж редкая ситуация. И в Правилах дорожного движения все предусмотрено для того, чтобы опасности не возникало.

П. 120 ПДД: «Водитель должен остановиться, уступив дорогу пешеходам, идущим к стоящему на остановочном пункте маршрутному транспортному средству либо от него (со стороны дверей), если посадка (высадка) пассажиров производится с проезжей части дороги или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только после закрытия дверей маршрутного транспортного средства и выключения на нем аварийной световой сигнализации (светового указателя правого поворота)».

П. 121 ПДД: «Запрещается опережать движущийся трамвай, у которого включена аварийная световая сигнализация (световой указатель правого поворота), в зоне остановочного пункта трамвая, обозначенного дорожным знаком „Остановочный пункт трамвая“ и (или) горизонтальной дорожной разметкой 1.17.2».

Водители должны выполнять эти требования Правил, но это происходит не всегда. В результате трамвай останавливается, открываются двери, оттуда выходит пешеход, а в полосе движения в этот момент едет машина.

Решение

Так вот на остановочном пункте «Белинского», судя по всему, попытались решить проблему. Теперь внимание водителей привлекает не только разметка 1.17.2: две полосы движения во всю ширину выкрашены в желтый цвет. Будут ли водители останавливаться — покажет время, но трудно поверить, что такой яркий участок можно случайно не заметить.





Новая проблема

Все бы хорошо, но водители жалуются на новую возникшую проблему: слой краски может ухудшать сцепление с дорогой. Мотоциклисты хорошо знают, что опасно наезжать на разметку, в особенности на мокрой дороге: разметка скользкая или, по крайней мере, более скользкая, чем асфальт. Возможно, у этого правила имеются исключения, но зачастую так и есть.









И вот на остановочном пункте трамвая дорога во всю ширину покрыта слоем краски. А впереди осень-зима, которые хорошей погодой не отличаются.

— Есть предположение, что будет каток для пешеходов и мотоциклистов, — осторожно предположил наш читатель.

Вчера вечером он ради эксперимента проехал по новой разметке, пытаясь там затормозить на автомобиле, и пришел к неутешительному выводу: «Вообще не тормозит. Как на льду».

Очевидно, что задумка в том, чтобы водители, как того и требуют ПДД, останавливались до зоны разметки, то есть до границы остановочного пункта трамвая. Но если нет — резко затормозить потом может быть сложнее, нежели на «чистом» асфальте.

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