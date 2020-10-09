Производитель тизерит Realme Q2

Источник материала: Onliner

Директор по маркетингу бренда Realme Сюй Ци Чейз опубликовал официальный тизер смартфона Realme Q2. Ожидается, что он будет представлен уже в этом месяце. На задней панели телефона есть светло-серая кожаная панель с надписью Dare To Leap.

В одном из верхних углов на задней панели находится модуль из четырех камер, основная — на 48 Мп. Так как сканеров отпечатков пальца на корпусе не замечено, можно предположить, что у смартфона будет OLED-экран и сканер разместится под ним.











