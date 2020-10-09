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Производитель тизерит Realme Q2

09.10.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Директор по маркетингу бренда Realme Сюй Ци Чейз опубликовал официальный тизер смартфона Realme Q2. Ожидается, что он будет представлен уже в этом месяце. На задней панели телефона есть светло-серая кожаная панель с надписью Dare To Leap.

В одном из верхних углов на задней панели находится модуль из четырех камер, основная — на 48 Мп. Так как сканеров отпечатков пальца на корпусе не замечено, можно предположить, что у смартфона будет OLED-экран и сканер разместится под ним.

Производитель тизерит Realme Q2

Производитель тизерит Realme Q2

Производитель тизерит Realme Q2

Смартфон Realme 6 8GB/128GB международная версия (синий)
5 отзывов
Android, экран 6.5" IPS (1080x2400), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
675 р.
17 предложений
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Директор по маркетингу бренда Realme Сюй Ци Чейз опубликовал официальный тизер смартфона Realme Q2. Ожидается, что он будет представлен уже в этом месяце. На задней панели...
 
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