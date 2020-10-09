Минус 500 рублей с карточки. Девушка захотела снять квартиру, но доверилась аферисту

Источник материала: Onliner

Кибермошенники выходят на новый уровень. Если раньше они разводили преимущественно продавцов б/у товаров, то теперь обратили свой взор на квартирантов. С психологической точки зрения все просчитано идеально: человек, алчущий квадратных метров, готов буквально на все, чтобы застолбить их за собой, в том числе перевести деньги неизвестно кому и неизвестно куда. В подробностях криминальной арендной истории сейчас разбирается Следственный комитет.

Все произошло на этой неделе, 6 октября. 22-летняя девушка увидела на одной из интернет-площадок объявление о сдаче квартиры в аренду и написала автору сообщения, что готова переехать в самое ближайшее время. «Хозяин» квартиры — не будь дурак — начал подогревать интерес к объекту: якобы желающих на его метры очень много, поэтому, если девушка хочет заполучить ключи, ей необходимо внести предоплату как можно быстрее. После чего «арендодатель» предложил перейти по ссылке и перевести денежные средства.

— Указанная ссылка оказалась фишинговой страницей, внешне схожей со страницей торговой площадки, где потерпевшая ввела реквизиты своей банковской карты якобы для внесения предоплаты за аренду квартиры. После ввода данных с ее карт-счета незамедлительно списалось более 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса. С целью недопущения совершения противоправных действий при использовании торговой площадки совершайте все действия (общение, перевод денег, доставка товара) исключительно на самой платформе объявлений и не переходите по ссылкам, которые вам высылают неизвестные собеседники, — предупреждают в Следственном комитете.