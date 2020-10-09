ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минус 500 рублей с карточки. Девушка захотела снять квартиру, но доверилась аферисту

09.10.2020 10:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Кибермошенники выходят на новый уровень. Если раньше они разводили преимущественно продавцов б/у товаров, то теперь обратили свой взор на квартирантов. С психологической точки зрения все просчитано идеально: человек, алчущий квадратных метров, готов буквально на все, чтобы застолбить их за собой, в том числе перевести деньги неизвестно кому и неизвестно куда. В подробностях криминальной арендной истории сейчас разбирается Следственный комитет.

Все произошло на этой неделе, 6 октября. 22-летняя девушка увидела на одной из интернет-площадок объявление о сдаче квартиры в аренду и написала автору сообщения, что готова переехать в самое ближайшее время. «Хозяин» квартиры — не будь дурак — начал подогревать интерес к объекту: якобы желающих на его метры очень много, поэтому, если девушка хочет заполучить ключи, ей необходимо внести предоплату как можно быстрее. После чего «арендодатель» предложил перейти по ссылке и перевести денежные средства.

— Указанная ссылка оказалась фишинговой страницей, внешне схожей со страницей торговой площадки, где потерпевшая ввела реквизиты своей банковской карты якобы для внесения предоплаты за аренду квартиры. После ввода данных с ее карт-счета незамедлительно списалось более 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса. С целью недопущения совершения противоправных действий при использовании торговой площадки совершайте все действия (общение, перевод денег, доставка товара) исключительно на самой платформе объявлений и не переходите по ссылкам, которые вам высылают неизвестные собеседники, — предупреждают в Следственном комитете.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кибермошенники выходят на новый уровень. Если раньше они разводили преимущественно продавцов б/у товаров, то теперь обратили свой взор на квартирантов. С...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Пациент в коме": заявление адвоката Бритни Спирс шокировало поклонников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика