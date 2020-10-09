«Рупор истерики». Экс-сотрудник администрации Лукашенко объяснил, почему МИД уже проиграл Тихановской

Источник материала: KYKY

Заместитель заведующего отделом в Управлении делами президента Анатолий Котов в разгар протестов ушел с госслужбы из-за несогласия с политикой властей в брутальных разгонах и пытках. Сейчас он работает на благо фонда солидарности BySol и пишет в своем фейсбук отличные посты, как его экс-начальство само загоняет себя в угол. Цитируем один из таких.

«МИД отжег напалмом по своим и по чужим. Внутренне продолжал цементироваться, внешне – бездумно сокращать поле для маневра. Санкции долбанули в основном по Польше и Литве. Обратка не заставила себя ждать – почти все европейские послы покинули Беларусь. Беларуских дипломатов в Европе, за исключением в лучшем случае одного-двух, ждет бойкот.

Владимир Макей окончательно утратил имидж либерала, партнера по диалогу. Из защитника идеи эволюции Беларуси превратился в проводник и рупор истерики.

Аргумент про то, что санкции толкают в руки России, больше не работает.

Светлана Тихановская проводит встречи с топовыми политиками Европы. Кому, как ни Владимиру Макею, знать, что обсуждается на встречах в формате «один на один» за закрытыми дверями. Циничная «мегареалполитик». Хреново, когда даже в предбанник не пускают: и подслушать, и подсмотреть сложно – можно лишь гадать. Но в любом случае «ашчушчэние» нехорошее. Как бы не стебались в инфантильном стиле со «вчерашней домохозяйки», профессиональная беларуская дипломатия проигрывает по всем фронтам. И хуже всего, что теперь однозначно появился вот этот пугающий формат «один на один». МИД Беларуси скатился на уровень регионов России. Высший пилотаж одним словом. Дальше – больше.

Как ответят Польша и Литва на требование отозвать большое количество дипломатов? Кто бы знал. Не будет симметричного ответа. Это глупо. В итоге может закончиться закрытием посольств. Беларуские дипломаты будут в полном вакууме. Без контактов, без приемов, без информации – с бумажками. И стандартным ответом на все запросы из центра: «Поручение не выполнено, т.к. на запрос о встрече ответ не получен». Вот в чем будет заключаться ассиметричный ответ Пугающая своими неожиданностями тишина и поле для догадок. Чего ждать? Когда? Зловещая тишина.

В СНГ тоже не все так однозначно. Натянутый канат между Арменией и Азербайджаном вот-вот порвется. А все гордость беларуского военпрома «Полонезы». Как некстати возобновление конфликта. Аргумент о том, что мы полгода ничего не поставляем, не утешает. Он сродни тому, что нужно перевернуть страницу и забыть ужасы 9-12 августа – не работает. Тем более, что Армения просила не поставлять эти комплексы раньше. Сейчас им не до Беларуси, но скоро к этому вопросу придется вернуться.

Кыргызстан. Не похожая ситуация с революцией. Но точно не повод, чтобы издеваться над этим партнером по ЕАЭС. Все же не та весовая категория у Беларуси, чтобы позволять себе выпады.

Определенно нервирует, что выборы в Беларуси признали сфальсифицированными, а президенту Кыргызстана хватило мудрости пойти на диалог – пусть и ценой своей власти. Зато жертв почти нет.

Это самое главное отличие, которое бьет по самолюбию. Как ни пробуй забивать мозги людям пропагандой, чтобы не допустить погромов, как там... Хреновый тезис. Они не допустили жертв, как в Беларуси. А погромами в Беларуси до сих пор не пахнет. Хотя для картинки можно к Михалкову обратиться. Он расскажет, что они скрыты за спецэффектами.

Экономика. Денег нет. ЗВР тают, вклады утекают, валютная ликвидность сжимается, бизнес кошмарят, компании уезжают. Последствия уже начали становиться очевидными. Заморозка строительства метро. Предложения сократить общественный транспорт. Перевод на неполную рабочую неделю. Медикам платить за Covid-19, но немного (а было много? сопоставимо с ОМОНом?) А ведь еще не пришли последствия второй волны в виде закрытия рынков (правда, первой у нас, вроде, не было). В октябре посчитаем налоги, прослезимся – картон не спасет. Как раньше не спасла фанера. Антикризисной программы нет. На совещаниях гордо киваем головой и делаем вид, что все хорошо и ситуация под контролем.

На самом деле – создаются новые поводы для роста недовольства. Там, глядишь, и силовики устанут.

Особенно без денег. Особенно против недовольных неботаников.

Спортсмены и деятели культуры уже продемонстрировали свое несогласие. В ответ на дичь даже неповоротливый Международный олимпийский комитет отреагировал. Это больно. Если с деятелями культуры все понятно – они сплошь «неблагонадежные» – то спортсмены же «всем обязаны». Предатели неблагодарные, в общем.

Вопрос в том, какая группа рванет следующей? Какую дырку в дуршлаге затыкать. Пальцев уже не хватает. Делаем вид, что держимся, но валимся в штопор. А самолет не пятого поколения. Да и команда пилотов совсем не асы. Хрупкое равновесие. Очень хрупкое».