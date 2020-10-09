Спасатели тушили пожар в могилевской многоэтажке - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар в многоэтажке Могилеве по улице Мовчанского случился рано утром 9 октября. В 6:06 в МЧС поступило сообщение о том, что горит квартира на седьмом этаже жилого дома. Спасатели оперативно выехали на место.

Когда работники МЧС приехали на пожар, из окна квартиры на седьмом этаже шел дым. В комнате на полу спасатели обнаружили хозяина квартиры, он был без сознания. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Медики констатировали смерть пострадавшего.

На видео видно, как работники МЧС пытались добраться в горящую квартиру. Для этого им пришлось использовать специальную пожарную лестницу.

Выяснилось, что владелец квартиры 1964 года рождения проживал один, нигде не работал.

"В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается", - рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

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