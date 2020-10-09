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Спасатели тушили пожар в могилевской многоэтажке - видео
09.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пожар в многоэтажке Могилеве по улице Мовчанского случился рано утром 9 октября. В 6:06 в МЧС поступило сообщение о том, что горит квартира на седьмом этаже жилого дома. Спасатели оперативно выехали на место.
Когда работники МЧС приехали на пожар, из окна квартиры на седьмом этаже шел дым. В комнате на полу спасатели обнаружили хозяина квартиры, он был без сознания. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Медики констатировали смерть пострадавшего.
На видео видно, как работники МЧС пытались добраться в горящую квартиру. Для этого им пришлось использовать специальную пожарную лестницу.
Выяснилось, что владелец квартиры 1964 года рождения проживал один, нигде не работал.
"В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается", - рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
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Пожар случился рано утром в пятницу на седьмом этаже девятиэтажки, чтобы добраться до места возгорания, работникам МЧС пришлось использовать специальную...
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