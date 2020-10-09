"Пациент в коме": заявление адвоката Бритни Спирс шокировало поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Личный адвокат поп-певицы Бритни Спирс проговорился о реальном состоянии ее здоровья: юрист сравнил звезду с пациентом в коме, чем вызвал резонанс в сети.

Опасения фанатов за жизнь некогда популярной певицы привели к созданию движения #FreeBritney. Обеспокоенные поклонники не верят в искренность записей звезды в Instagram и в каждой записи читают "крик о помощи". Некоторые и вовсе уверены, что аккаунт ведет другой человек.

Как сообщило издание TMZ, адвокат Спирс - Сэм Ингам рассказал о реальном самочувствии своей подопечной: на судебном слушании он сравнил певицу с пациентом в коме.

Ингам отметил, что певица давно не хочет выступать, но ее отец-опекун принуждает ее к этому. После такого заявления, судья попросил адвоката передать документы на подпись Спирс, но Ингам отказался брать их, отметив, что мисс Спирс уже не в состоянии сделать это что-либо, в том числе - дойти до суда.

Напомним, что первые сообщения о том, что Спирс не вправе принимать решения и тратить деньги без разрешения отца появились в начале лета.

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