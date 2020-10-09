|
"Пациент в коме": заявление адвоката Бритни Спирс шокировало поклонников
09.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Личный адвокат поп-певицы Бритни Спирс проговорился о реальном состоянии ее здоровья: юрист сравнил звезду с пациентом в коме, чем вызвал резонанс в сети.
Опасения фанатов за жизнь некогда популярной певицы привели к созданию движения #FreeBritney. Обеспокоенные поклонники не верят в искренность записей звезды в Instagram и в каждой записи читают "крик о помощи". Некоторые и вовсе уверены, что аккаунт ведет другой человек.
© Photo :
Как сообщило издание TMZ, адвокат Спирс - Сэм Ингам рассказал о реальном самочувствии своей подопечной: на судебном слушании он сравнил певицу с пациентом в коме.
Ингам отметил, что певица давно не хочет выступать, но ее отец-опекун принуждает ее к этому. После такого заявления, судья попросил адвоката передать документы на подпись Спирс, но Ингам отказался брать их, отметив, что мисс Спирс уже не в состоянии сделать это что-либо, в том числе - дойти до суда.
Напомним, что первые сообщения о том, что Спирс
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам личного представителя звезды, бывшая поп-принцесса не в состоянии поставить подпись на документах и показаться на суде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)