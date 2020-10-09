|
Не более 80 км/ч: мобильные датчики скорости появятся на гомельской трассе
09.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт – Sputnik. Мобильные датчики контроля скорости установят на трассе М5 Минск-Гомель с 9 по 22 октября, сообщили в ГАИ Гомельской области.
© Photo : Из личного архива Ирины Сапуновой
Радары будут работать в двух направлениях на 291-м км трассы М5 в Гомельском районе. Для всех видов транспорта скоростные ограничения здесь составят 80 км/ч.
Приборы установят в обоих направлениях на 20-м км трассы М10 (Граница РФ - Гомель – Кобрин) с 9 октября по 1 ноября. Здесь нельзя будет ехать больше 60 км/ч.
Напомним, мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси с 19 декабря прошлого года, однако их периодически задействуют в местах повышенной аварийности. Всего в стране 540 датчиков фотофиксации, из них 57 – мобильных.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С декабря 2019 года мобильные приборы по измерению скорости убрали с белорусских дорог, но периодически их используют точечно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)