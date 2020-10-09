Не более 80 км/ч: мобильные датчики скорости появятся на гомельской трассе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Мобильные датчики контроля скорости установят на трассе М5 Минск-Гомель с 9 по 22 октября, сообщили в ГАИ Гомельской области.

Радары будут работать в двух направлениях на 291-м км трассы М5 в Гомельском районе. Для всех видов транспорта скоростные ограничения здесь составят 80 км/ч.

Приборы установят в обоих направлениях на 20-м км трассы М10 (Граница РФ - Гомель – Кобрин) с 9 октября по 1 ноября. Здесь нельзя будет ехать больше 60 км/ч.

Напомним, мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси с 19 декабря прошлого года, однако их периодически задействуют в местах повышенной аварийности. Всего в стране 540 датчиков фотофиксации, из них 57 – мобильных.

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