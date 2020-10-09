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Неизвестный под видом Тихановской выступил на заседании парламента Дании

09.10.2020 11:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ТАСС

Неизвестный, выдавший себя за бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, поучаствовал в онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании, сообщается на сайте законодательного органа страны.

В парламенте Дании рассказали, что когда началась виртуальная встреча, у якобы Светланы Тихановской и ее сотрудников, возникли проблемы с камерой на компьютере, и поэтому увидеть ее на экране не удалось.

Встреча длилась около 40 минут. Затем ее решили прервать так, как участники «поняли, что что-то не так».

«На встрече обсуждалась нынешняя политическая ситуация в Беларуси. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека», — говорится в сообщении.

В парламенте особо отметили, что во время заседания «не было сказано ничего, что могло бы скомпрометировать внешнеполитическую линию Дании». В нем добавили, что случившееся будет расследовано, передает РБК.

«Я надеюсь, что это просто грубая шутка, но я, конечно, обеспокоен возможностью злоупотребления участием [посторонних] во встрече. Это также дает пищу для размышлений», — заявил председатель комитета Мартин Лидегорд.

 
 
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Неизвестный, выдавший себя за бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, поучаствовал в онлайн-заседании комитета по внешней политике...
 
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