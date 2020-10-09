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В музее Могилева проведут мастер-класс по живописи даже для тех, кто не умеет рисовать

09.10.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В музее Бялыницкого-Бирули в Могилеве 10 октября пройдет мастер-класс по живописи, сообщает Mogilevnews.by. Участвовать в нем могут все — даже те, кто с трудом схематично рисует котика.


Фото: Мариам Табагари, ИА «Могилевские ведомости»

Мастер-класс по живописи проведет педагог Могилевской городской детской школы изобразительных искусств Евгений Зайцев. Площадкой для мастер-класса станет проходящая в музее выставка «Мастакі-настаўнікі», где выставлены работы Евгения и других педагогов городской детской школы изобразительных искусств.

Начало мастер-класса в 12.00. Подробности узнавайте по телефону (+375 222) 65−07−57.

 
Теги: Могилев
 
 
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