В музее Могилева проведут мастер-класс по живописи даже для тех, кто не умеет рисовать

Источник материала: Tut.by

В музее Бялыницкого-Бирули в Могилеве 10 октября пройдет мастер-класс по живописи, сообщает Mogilevnews.by. Участвовать в нем могут все — даже те, кто с трудом схематично рисует котика.



Фото: Мариам Табагари, ИА «Могилевские ведомости»

Мастер-класс по живописи проведет педагог Могилевской городской детской школы изобразительных искусств Евгений Зайцев. Площадкой для мастер-класса станет проходящая в музее выставка «Мастакі-настаўнікі», где выставлены работы Евгения и других педагогов городской детской школы изобразительных искусств.

Начало мастер-класса в 12.00. Подробности узнавайте по телефону (+375 222) 65−07−57.