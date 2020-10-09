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В Витебске построят высотные электродома - без сезонных отключений воды и батарей

09.10.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске планируют построить жилой квартал, где в домах будут использовать электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения, сообщает телеканал «Витебск».


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

После ввода Белорусской АЭС в Витебске появится новый микрорайон — с электродомами. Электроэнергию здесь будут использовать для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.
В Могилеве строят многоэтажные электродома: как они выглядят и сколько в них стоит «квадрат»

Новые многоэтажки построят в юго-западной части города — на перекрестке улиц Максима Горького и Воровского. По соседству находится несколько промышленных предприятий.

Сейчас практически вся эта территория в 6 гектаров пустует, здесь находятся четыре частных дома. Их снесут, владельцы получат новое жилье.

Строительство квартала начнется летом следующего года. Первую многоэтажку планируют возвести уже в конце 2021-го. Всего построят три панельные 10-этажки и две кирпичные 11-этажки. В них будут 624 электроквартиры. Ожидается, что до 2025 года в микрорайоне поселятся более 1300 человек.

— Приготовление пищи, отопление и водоподогрев будут осуществляться за счет электричества. Не нужно строить тепловую трассу, газопровод. Будет проложен электрический кабель, несколько больше будет подстанций. Один дом потребляет 0,8 мегаватт, — сообщил начальник отдела архитектуры и градостроительства горисполкома Игорь Кадушко.

Рядом построят детсад на 75 мест и магазин.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Первые электродома уже почти построили в Могилеве. Жильцы этих квартир не будут зависеть от сезонных отключений горячей воды. От отопительного сезона — тоже: в каждой комнате вместо батарей — электрические конвекторы, в ванной — электрический же полотенцесушитель с таймером. Плиты тоже электрические: газопровода в доме нет, как и труб для подачи горячей воды.

Счетчиков электроэнергии на каждую квартиру два: один — для отопления и горячей воды, второй — «для розеток», то есть для других электроприборов.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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