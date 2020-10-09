|
Задержанного накануне вечером журналиста Александра Велитченко поместили в ИВС
Источник материала: Навiны
Вечером 8 октября в Минске был задержан постоянный автор и видеограф «Зеленого портала» Александр Велитченко (Александр Саян), сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
О задержании сообщила жена журналиста Алина Стецова. По ее словам, мужа задержали на улице, когда он разговаривал по телефону с матерью.
Весь вечер родные и коллеги не могли получить никакой информации о нем. Ночью выяснилось, что журналист находится в ИВС на Окрестина. В чем его обвиняют, пока неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 8 октября в Минске был задержан постоянный автор и видеограф «Зеленого портала» Александр Велитченко (Александр Саян), сообщает Белорусская ассоциация...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)