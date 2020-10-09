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Задержанного накануне вечером журналиста Александра Велитченко поместили в ИВС

09.10.2020 11:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 8 октября в Минске был задержан постоянный автор и видеограф «Зеленого портала» Александр Велитченко (Александр Саян), сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Задержанного накануне вечером журналиста Александра Велитченко поместили в ИВС

О задержании сообщила жена журналиста Алина Стецова. По ее словам, мужа задержали на улице, когда он разговаривал по телефону с матерью.

Весь вечер родные и коллеги не могли получить никакой информации о нем. Ночью выяснилось, что журналист находится в ИВС на Окрестина. В чем его обвиняют, пока неизвестно.

 
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Вечером 8 октября в Минске был задержан постоянный автор и видеограф «Зеленого портала» Александр Велитченко (Александр Саян), сообщает Белорусская ассоциация...
 
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