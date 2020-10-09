Источник материала: АФН

Великобритания и Украина в четверг, 8 октября, заключили соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Соответствующий документ президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали на встрече в Лондоне.

Среди прочего, договор закрепляет основные направления сотрудничества и предусматривает проведение заседаний торгового комитета, в который войдут представители обеих сторон. Лондон оценивает нынешний товарооборот с Украиной в 1,5 мрлд фунтов стерлингов (в пересчете около 1,65 млрд евро).

Стороны обсудили важность сотрудничества с целью противостоять "зловредному влиянию России", в том числе в Украине, отмечается в сообщении на сайте британского правительства. В 2020-м году Великобритания выделила Украине свыше 40 млн фунтов (порядка 44 млн евро), чтобы помочь Киеву "защитить право на самоопределение" и "достичь более стабильного и процветающего будущего", передает DW.

Глава британского правительства особо выделил "прочность" отношений с Украиной, а Зеленский назвал подписание соглашения "новым этапом" сотрудничества. "Великобритания может закупать у нас сельскохозяйственную продукцию высокого качества по низким ценам", - приводит агентство dpa слова украинского президента.

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации, которое окончательно вступило в силу осенью 2017-го. Договор нацелен на углубление интеграции между Украиной и ЕС в сферах политики, торговли, культуры и укрепления безопасности. Великобритания вышла из Евросоюза 31 января нынешнего года. В переходную фазу до конца 2020-го она остается участницей внутреннего рынка ЕС и таможенного союза.