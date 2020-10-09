﻿ Власти Беларуси наказали силовиков, отказавшихся подавлять протесты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Беларуси наказали силовиков, отказавшихся подавлять протесты

09.10.2020 11:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Сотрудников МВД Беларуси, арестованных за отказ применять силу против мирных манифестантов, осудили на закрытом процессе в следственном изоляторе города Жодино.

Об этом сообщает Регнум со ссылкой на источник в правоохранительных органах Минска.

Процесс проходил 6−7 октября в режиме секретности. По неофициальной информации, различные наказания получили сотрудники МВД, в том числе Внутренних войск из в/ч 3214.

«За отказ жёстко подавлять мирные манифестации противников бессменного правления Александра Лукашенко теперь уже бывшие сотрудники МВД лишены званий, пенсий и льгот, возможности восстановления в органах внутренних дел. Осужденные получили до года «химии». В заключении они находились с августа», - утверждает издание.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудников МВД Беларуси, арестованных за отказ применять силу против мирных манифестантов, осудили на закрытом процессе в следственном изоляторе города Жодино.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар и евро серьезно падают утром в пятницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика