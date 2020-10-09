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Платформа «Голос» анонсировала проект ради подготовки новой конституции Беларуси

09.10.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Платформа «Голос», математически доказавшая фальсификацию итогов президентских выборов, готовит проект, который поможет определиться с главными вопросами новой Конституции и четко сформулировать предложения для депутатов.

Кроме того, это решение поможет определиться с вопросом, уместно ли проводить реформу до того, как пройдут новые выборы.

«Сейчас власти спешат перевести фокус с недействительных выборов на конституционные реформы, поэтому торопят граждан направлять свои предложения до 25 октября», - говорится в сообщении в телеграм-канале «Голоса».

В этой связи платформа предлагает дождаться «выхода нового проекта, который появится через несколько дней».

«Новый инструмент «Голоса» создается для того, чтобы защитить мнение белорусского общества от искажений, четко сформулировать реальные предложения граждан для новой Конституции РБ и собрать их на единой прозрачной платформе. Проект не позволит властям под видом демократии навязать свою версию Конституции», - подчеркивается в сообщении.

 
 
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Платформа «Голос», математически доказавшая фальсификацию итогов президентских выборов, готовит проект, который поможет определиться с главными вопросами новой...
 
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