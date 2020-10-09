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Баку и Ереван приняли приглашение Путина на консультации в Москве
Источник материала: Партизан
Азербайджан и Армения подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве, которые состоятся сегодня, 9 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне президент России Владимир Путин пригласил глав МИДов Азербайджана и Армении на консультации по вопросу прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.
«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве»,— сказала Захарова. По ее словам, сейчас идет активная подготовка к встрече.
За последние дни российский президент неоднократно призывал стороны прекратить огонь и запустить процесс переговоров. Военные столкновения, ставшие крупнейшими в регионе с 1994 года, не утихают с 27 сентября.
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Азербайджан и Армения подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве, которые состоятся сегодня, 9 октября, сообщила официальный...
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