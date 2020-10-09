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Карбалевич: Все разговоры руководства России о диалоге в Беларуси - пустая риторика, которая скрывает солидарность диктаторов

09.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Москва в очередной раз присылает сигнал о поддержке Лукашенко в его борьбе с народом.



Светлану Тихановскую в России объявили в уголовный розыск. Источник ТАСС в правоохранительных органах пытается объяснять это дело как техническое. Мол, в Беларуси и России общий список людей в розыске, пишет политолог Валерий Карбалевич.

На самом деле вопрос политический. Речь даже не о том, что Москва в очередной раз присылает сигнал о поддержке Лукашенко в его борьбе с народом.

Этот факт показывает все лицемерие Кремля по отношению к белорусской ситуации. Помните, как министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что в Беларуси нужен «национальный диалог». По словам российского министра, "важно только, чтобы к процессу конституционной реформы были привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была вполне легитимной и понятной для всех жителей".

Как раз Светлана Тихоновская и представляет большинство белорусов, все слои белорусского общества. Она легитимный лидер той конфликтующей стороны, которая противостоит режиму Лукашенко. Без ее участия никакой "национальный диалог", о котором говорит Лавров, невозможен. А вот сейчас ее считают в России уголовным преступником. Это означает, что все разговоры руководства России о диалоге в Беларуси - пустая риторика, которая скрывает солидарность диктаторов. 

Перевод с бел. Ex-press.by
 
 
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Москва в очередной раз присылает сигнал о поддержке Лукашенко в его борьбе с народом.
 
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