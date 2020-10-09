|
В Молодечно оштрафовали за митинг 10 августа чемпиона мира Алексея Кудина
Источник материала: Партизан
8 октября в Молодечно оштрафовали за митинг 10 августа Алексея Кудина, бойца смешанных единоборств, чемпиона мира.
Как сообщает
Кудин был задержан в Молодечно 10 августа. Он находился в районе центральной площади, когда силовики начали разгонять протестующих. В результате 35-летний спортсмен оказался в изоляторе в Жодино. Была угроза, что могут завести уголовное дело по статье "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел". Якобы Алексей Кудин оказал сопротивление при задержании. Видимо, наказание ограничилось административным делом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 октября в Молодечно оштрафовали за митинг 10 августа Алексея Кудина, бойца смешанных единоборств, чемпиона мира.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)