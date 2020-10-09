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На ОНТ вышло интервью координатора штаба Бабарико, который уже 2 месяца в СИЗО КГБ
Источник материала: Партизан
Вечером 8 октября на телеканале ОНТ в программе "Марков. Ничего личного" вышло интервью с Юрием Воскресенским. Этот координатор штаба Виктора Бабарико с 12 августа находится в СИЗО КГБ. Официальные СМИ уже несколько раз после задержания Воскресенского публиковала его показания.
Юрий Воскресенский и Марат Марков / кадр из видео
Для интервью Марков приехал в СИЗО КГБ.
В своем интервью Воскресенский озвучивал традиционные тезисы государственной пропаганды о том, что за белорусскими протестами стоят иностранные "бенефициары". Кто они, он не сообщил — сказал, что не знает и поздно почувствовал, что один центр координирует деятельность всех трех штабов — Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Тихановского. Воскресенский заявил, что избирательные штабы действовали на раскол белорусского общества.
По словам Воскресенского, они рассчитывали, что Бабарико будет президентом, а Цепкало — премьером при нем.
Также он заявил, что блогер NEXTA (Степан Путило) возник в качестве рупора протестующих только с 9 августа.
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Вечером 8 октября на телеканале ОНТ в программе "Марков. Ничего личного" вышло интервью с Юрием Воскресенским. Этот координатор штаба Виктора Бабарико с 12 августа...
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