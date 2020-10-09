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Орша: очередной обыск у Игоря Казмерчака

09.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Оршанского правозащитника и одного из владельцев магазина национальной атрибутики Игоря Казмерчака 8 октября прошел очередной обыск.





Как сообщает сайт orsha.eu, "Цудоўная крама" в Орше все еще не может работать по своему расписанию, так как почти каждый день или милиционеры приезжают в магазин, или милиция вызывает владельца магазина к себе. Сегодня милиционеры пришли в магазин около 17 часов. Они вручили повестку явиться в милицию. И... провели обыск дома у Игоря Казмерчака.

Интересует милиционеров не только работа магазина национальной атрибутики, но и финансовое состояние сайта - владельцем которого также является Игорь Казмерчак. Значительная часть предыдущих допросов касалась того сколько, как и кто платит за рекламу на сайте.
 
 
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У Оршанского правозащитника и одного из владельцев магазина национальной атрибутики Игоря Казмерчака 8 октября прошел очередной обыск.
 
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