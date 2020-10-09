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Орша: очередной обыск у Игоря Казмерчака
Источник материала: Партизан
У Оршанского правозащитника и одного из владельцев магазина национальной атрибутики Игоря Казмерчака 8 октября прошел очередной обыск.
Как сообщает сайт
Интересует милиционеров не только работа магазина национальной атрибутики, но и финансовое состояние сайта - владельцем которого также является Игорь Казмерчак. Значительная часть предыдущих допросов касалась того сколько, как и кто платит за рекламу на сайте.
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У Оршанского правозащитника и одного из владельцев магазина национальной атрибутики Игоря Казмерчака 8 октября прошел очередной обыск.
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