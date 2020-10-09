«Купить валюту уже не на что». Экономист объясняет, что происходит на валютном рынке Беларуси после ажиотажа в августе

Нацбанк сообщает, что за девять месяцев года население купило валюты на $7,6 млрд, а продало - на $6,063 млрд. Самым горячим стал август, когда после выборов люди активно снимали рубли с вкладов и скупали на них валюту, в итоге купили $622 млн, и это на 71% больше, чем в августе 2019 года.





В сентябре ажиотаж спал, покупка снизилась до $55 млн. И все равно десятый месяц подряд мы являемся чистыми покупателями валюты, то есть покупаем долларов и евро больше, чем сдаем в обменники. Разница лишь в сумме покупки.





- На это есть три причины – правильные действия Нацбанка по зажатию ликвидности, снижение уровня недоверия к банковской системе и уменьшение доходов населения – зарплаты падают, а все свои рублевые заначки люди уже перевели в валюту, - объясняет старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - Так что даже если в голове у многих осталась паника, то купить валюту просто не на что.





В отличие от людей, предприятия который месяц подряд являются чистыми продавцами валюты. Как и население, в сентябре они уменьшили покупку валюты на 58% по сравнению с августом. За январь — сентябрь купили валюты на $17,3 млрд, том числе за сентябрь — $1,9 млрд. Но и продали на 67% больше, чем в августе – $2 млрд.





— Предприятия по сравнению с августом сильно изменили свое поведение. Можно предположить, что в августе они, как и население, поддались панике и купили на все доступные рубли (или даже на кредит) валюту, на всякий случай. Но в сентябре многие были вынуждены поменять ее на рубли, чтобы заплатить налоги и зарплаты. С учетом резкого снижения курса валют в начале сентября те, кто купил валюту на пике, в конце августа, при ее продаже понесли потери на разнице курсов.





Нацбанк уже не сдерживает курс валют за счет ЗВР?





Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь снизились на 136,4 млн и составили $7,321 млрд долларов в эквиваленте. Нацбанк назвал причиной снижения погашение Правительством внешних и внутренних обязательств на сумму $299,7 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота (примерно на 4%).





После рекордного падения в августе сразу на 15,8% сентябрьское падение кажется незначительным. Тратить резервы на поддержание курса рубля в сентябре не пришлось, Нацбанк даже смог купить валюту на бирже и зачислить ее в ЗВР, но в итоге все равно ушел в минус.





— Нацбанк в сентябре покупал валюту. Понятно, что он не мог купить у населения и предприятий - те и сами суммарно покупали. Остаются коммерческие банки, небанковские НКФО и Банк развития, которые в сентябре суммарно продали 233,5 лн долларов при том, что это очень большая цифра (более трети уровня продаж с начала года) и при том, что в августе банки были чистыми покупателями валюты. Это необычно, учитывая, что контрагентами Нацбанка всегда было население и предприятия. Банки могли продать валюту регулятору, чтобы обеспечить формирование обязательных резервов, чтобы покрыть дефицит ликвидности в рублях, или же Нацбанк «попросил» их продать валюту для пополнения своих резервов. Такая массовая продажа валюты банками принесла два результата – снижение курса доллара и евро и пополнение валютой ЗВР. Хотя ЗВР и снизились по итогам месяца, виной тому – выплата долгов, иначе был бы плюс.





Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем ЗВР на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд, и если падение продолжится, есть шанс не вложится в нормативы. Это серьезно?





— Если не впишемся, то не сильно, и население разницы не почувствует. Это важный параметр для самого Нацбанка, который помогает понять, сколько валюты есть для обслуживания госдолга. Впишемся мы в него или нет – зависит от того, даст ли нам Россия $1 млрд кредита до конца года. Если даст - прогноз мы даже перевыполним, если нет – не впишемся, если даст половину – могут быть варианты. Но с учетом складывающейся обстановки с экономикой и политической напряженностью, без новых заимствований ЗВР будут снижаться