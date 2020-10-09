Беларусбанк предупреждает о новом мошенничестве в мессенджерах

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Для получения доступа к персональным данным клиентов мошенники используют один из популярных мессенджеров, где якобы от имени Беларусбанка (с изображением логотипа) предлагают для отмены операции оплаты, которую клиент не совершал, предоставить данные его платежной карты.

Банк напоминает, что специалисты банка никогда не спрашивают разного рода коды и пароли.



Фото: Беларусбанк

Также в банке отмечают, что зачастую жертвами мошенников становятся люди пенсионного возраста. Поэтому стоит сообщить о новой угрозе родителям, бабушкам и дедушкам.

