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Между UAZ и Mitsubishi. В Таможенный союз едет интересный пикап Great Wall

09.10.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пикапы хотя и не занимают лидирующие строчки продаж в нашем регионе, имеют стабильную целевую аудиторию. Вскоре на рынок ТС приедет интересная новинка в данном сегменте — Great Wall Wingle 7. Машину уже анонсировали в России, пишет Drom.

Между UAZ и Mitsubishi. В Таможенный союз едет интересный пикап Great Wall

Пикап будет продаваться в Таможенном союзе в длиннобазном исполнении с 5-местным салоном. Пока предусмотрена только одна комплектация — Comfort. Сложно с ходу назвать конкурентов данной модели. Скорее всего, за ней в автосалон придут те, кто не хочет ездить на пикапе UAZ Patriot и не готов платить за пикапы Mitsubishi или Toyota.

Между UAZ и Mitsubishi. В Таможенный союз едет интересный пикап Great Wall

В движение Great Wall приводит 2-литровый турбодизель мощностью 143 л. с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Привод полный с «раздаткой» Borg Warner. Есть понижающий ряд и блокировка заднего дифференциала. Судя по характеристикам, это будет честная «рабочая лошадка». Wingle 7 оснащен 16-дюймовыми литыми дисками, LED ходовыми огнями, кожаной отделкой руля, кондиционером и др.

Great Wall Hover I, 2007 г.в., 267 279 км
серый, внедорожник, бензин 2.4 л, механическая, полный привод
14 633 р.
5600$ / 4760€
Great Wall Hover I 2.8 MT (95 л.с.), 2008 г.в., 268 284 км
черный, внедорожник, дизель 2.8 л, механическая, полный привод
14 372 р.
5500$ / 4675€
Great Wall Hover H3 I Рестайлинг 2 2.0 MT (150 л.с.), 2014 г.в., 38 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
42 853 р.
16 400$ / 13 939€
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Пикапы хотя и не занимают лидирующие строчки продаж в нашем регионе, имеют стабильную целевую аудиторию. Вскоре на рынок ТС приедет интересная новинка в данном...
 
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