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Между UAZ и Mitsubishi. В Таможенный союз едет интересный пикап Great Wall
Источник материала: Onliner
Пикапы хотя и не занимают лидирующие строчки продаж в нашем регионе, имеют стабильную целевую аудиторию. Вскоре на рынок ТС приедет интересная новинка в данном сегменте — Great Wall Wingle 7. Машину уже анонсировали в России, пишет
Пикап будет продаваться в Таможенном союзе в длиннобазном исполнении с 5-местным салоном. Пока предусмотрена только одна комплектация — Comfort. Сложно с ходу назвать конкурентов данной модели. Скорее всего, за ней в автосалон придут те, кто не хочет ездить на пикапе UAZ Patriot и не готов платить за пикапы Mitsubishi или Toyota.
В движение Great Wall приводит 2-литровый турбодизель мощностью 143 л. с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Привод полный с «раздаткой» Borg Warner. Есть понижающий ряд и блокировка заднего дифференциала. Судя по характеристикам, это будет честная «рабочая лошадка». Wingle 7 оснащен 16-дюймовыми литыми дисками, LED ходовыми огнями, кожаной отделкой руля, кондиционером и др.
серый, внедорожник, бензин 2.4 л, механическая, полный привод
черный, внедорожник, дизель 2.8 л, механическая, полный привод
черный, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
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Пикапы хотя и не занимают лидирующие строчки продаж в нашем регионе, имеют стабильную целевую аудиторию. Вскоре на рынок ТС приедет интересная новинка в данном...
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