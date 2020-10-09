Между UAZ и Mitsubishi. В Таможенный союз едет интересный пикап Great Wall

Источник материала: Onliner

Пикапы хотя и не занимают лидирующие строчки продаж в нашем регионе, имеют стабильную целевую аудиторию. Вскоре на рынок ТС приедет интересная новинка в данном сегменте — Great Wall Wingle 7. Машину уже анонсировали в России, пишет Drom .





Пикап будет продаваться в Таможенном союзе в длиннобазном исполнении с 5-местным салоном. Пока предусмотрена только одна комплектация — Comfort. Сложно с ходу назвать конкурентов данной модели. Скорее всего, за ней в автосалон придут те, кто не хочет ездить на пикапе UAZ Patriot и не готов платить за пикапы Mitsubishi или Toyota.





В движение Great Wall приводит 2-литровый турбодизель мощностью 143 л. с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Привод полный с «раздаткой» Borg Warner. Есть понижающий ряд и блокировка заднего дифференциала. Судя по характеристикам, это будет честная «рабочая лошадка». Wingle 7 оснащен 16-дюймовыми литыми дисками, LED ходовыми огнями, кожаной отделкой руля, кондиционером и др.