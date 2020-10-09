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Грузовик снес бетонные блоки ограждения — они отлетели в дорожного строителя

09.10.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Житковичском районе водитель не учел боковой интервал и съехал в кювет, один человек пострадал, сообщили в УВД Гомельской области. Пострадавший находился на дороге в связи с трудовой деятельностью — занимался ремонтом проезжей части. Он не попал под машину, его травмировал отскочивший от удара заградительный блок.

«МАЗом управлял 59-летний водитель, который, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в милиции. — Он двигался по дороге Р57 Кучино — Любань — Ветчин в сторону Житковичей. При проезде моста, на котором проводились ремонтные работы, мужчина не учел боковой интервал и совершил наезд на железобетонное ограждение».

Грузовик снес бетонные блоки ограждения — они отлетели в дорожного строителя

В результате ДТП ограждение сместилось и причинило травмы 49-летнему мастеру-мостовому, автомобиль при этом съехал в кювет, где и остановился. Рабочему понадобилась госпитализация.

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В Житковичском районе водитель не учел боковой интервал и съехал в кювет, один человек пострадал, сообщили в УВД Гомельской области. Пострадавший находился на...
 
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