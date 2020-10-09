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В Южной Корее сгорела 33-этажная жилая высотка (видео)

09.10.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Крупный пожар прошел вчера поздно вечером в южнокорейском портовом городе Ульсан, неподалеку от Пусана. Огонь полностью охватил многоквартирную башню в районе Даль Донг. Спасатели не смогли остановить распространение огня, но успели эвакуировать жильцов. По последним данным, пострадали 88 человек.

Возгорание было зафиксировано в 23:07 по местному времени на 12-м этаже здания. Прибывшим на место ЧП спасателям не удалось локализовать пожар. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по всем 33 этажам высотки и впоследствии перекинулся на соседний торговый центр. Однако этот объект чрезвычайные службы смогли спасти.

Основной задачей пожарных была экстренная эвакуация всех жителей 136 квартир, находящихся в башне. По предварительным данным, погибших нет, однако за помощью медиков обратились по меньшей мере 88 человек с отравлением продуктами горения и легкими травмами, сообщает Deutsche Welle. В настоящий момент последствия инцидента продолжают ликвидироваться. Причина ЧП устанавливается.

 
 
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Крупный пожар прошел вчера поздно вечером в южнокорейском портовом городе Ульсан, неподалеку от Пусана. Огонь полностью охватил многоквартирную башню в районе...
 
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