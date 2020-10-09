В яме нарисовали бело-красно-белые полоски. Дорожники отремонтировали всю улицу

Источник материала: Onliner

Известно, как сейчас по всей стране ЖКХ и дорожные службы спешат устранить творчество. Порой для этого задействовано несоизмеримо много сил. И вот, похоже, на переулке Тимирязева в Гродно старательных дорожников будут долго благодарить. Местные жители давно просили отремонтировать асфальт на улице. Как вдруг после появления рисунка в одной из ям приехала дорожная бригада.

Возможно, все началось чуть более недели назад, когда в одной из ям нарисовали бело-красно-белые полоски, пишет AutoGrodno.





И вот 7 октября сообщили о том, что на улице отремонтированы все ямы. Вот что говорят пожилые жители: «Это чудо какое-то. Ямы здесь были уже очень давно. Мы с соседями жаловались, обращались в городские службы за помощью, но годами ничего не менялось, как будто наша улица никому не нужна. И вот, потеряв все надежды, буквально два дня назад мы увидели рабочих, которые уже устраняли ямы».













Связан ли ремонт улицы с символикой, нарисованной незадолго до этого в одной из ям, собеседники ответить не смогли.





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