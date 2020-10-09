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Разыгрываем 2500 рублей! Сегодня в 12:00 проведем четвертый тур (видео)

09.10.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читаете отзывы перед покупкой в каталоге? Пользуетесь графиком цен? Сравниваете предложения магазинов, чтобы сделать разумный выбор? Значит, мы уверены, что деньги, которые мы собираемся разыграть, попадут в хорошие руки. Совместно с нашим партнером Visa начинаем рекламную игру с призовым фондом более 80 тыс. рублей и главным призом в 25 тыс. рублей. Время делать покупки с умом!

Сегодня в 12:00 здесь появится стрим, на котором пройдет четвертый тур розыгрыша. Вот список его участников.

Каждую неделю 5 счастливчиков выиграют по 2,5 тысячи рублей. А в конце игры одному из всех участников достанется суперприз — 25 000 белорусских рублей!

Что нужно делать? Как обычно, все просто:

  1. Сделать любой заказ в каталоге до 4 октября.
  2. Оплатить заказ картой Visa онлайн с помощью Onliner Pay.
  3. Выкупить товаров в заказе не менее чем на 10 рублей.
  4. Дать согласие на участие в игре и указать достоверные ФИО в вашем профиле.
  5. Придумать, на что потратить выигранные деньги. ;)

Разыгрываем 2500 рублей! Сегодня в 12:00 проведем четвертый тур (видео)

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32 предложения
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Варочные панели в Каталоге Onliner

Сверьтесь с расписанием туров, чтобы вовремя успеть выполнить условия и принять участие во всех турах

Номер тура

Дата и время розыгрыша

Участвуют заказы участников

Пользователь подтвердил свое желание принять участие в игре

Приз

розыгрыша

совершенные в период

и получившие статус «Доставлен»

Тур 1

18.09.2020

в 12:00

с 31.08.2020

по 06.09.2020

до 13.09.2020

до 13.09.2020

Пять призов по 2500 рублей

Тур 2

25.09.2020

в 12:00

с 07.09.2020

по 13.09.2020

до 20.09.2020

до 20.09.2020

Пять призов по 2500 рублей

Тур 3

02.10.2020

в 12:00

с 14.09.2020

по 20.09.2020

до 27.09.2020

до 27.09.2020

Пять призов по 2500 рублей

Тур 4

09.10.2020

в 12:00

с 21.09.2020

по 27.09.2020

до 04.10.2020

до 04.10.2020

Пять призов по 2500 рублей

Тур 5

16.10.2020

в 12:00

с 28.09.2020

по 04.10.2020

до 11.10.2020

до 11.10.2020

Пять призов по 2500 рублей

Супертур

16.10.2020

в 12:15

с 31.08.2020

по 04.10.2020

до 11.10.2020

до 11.10.2020

«Суперприз»

25 000 рублей

Разыгрываем 2500 рублей! Сегодня в 12:00 проведем четвертый тур (видео)

Заранее отвечаем на вопросы, которые могут у вас возникнуть:

1. Как найти товар, который я смогу оплатить с помощью Onliner Pay? 

На странице «Все предложения» для выбранного вами товара с помощью фильтра Onliner Pay вы можете отсортировать все возможные варианты с онлайн-оплатой.

2. Что если у меня нет карты Visa?

Для участия в рекламной игре вы должны оплатить заказ любой картой Visa, принадлежащей вам. Для выдачи приза данные о владельце карты будут сравниваться с ФИО в вашем профиле. Поэтому указывайте достоверные данные и не пользуйтесь для оплаты картами друзей или родственников. У вас всегда есть возможность оформить новую карту, если карты Visa у вас нет.

3. Как узнать, что я принимаю участие в розыгрыше?

Перед каждым розыгрышем мы опубликуем список всех заказов, по которым полностью выполнены условия игры. Вы сможете найти свой заказ по коду, который присваивается ему сразу после оформления. Он сохраняется в истории ваших заказов и приходит на почту.

4. Как будет проходить розыгрыш? 

На прямой видеотрансляции в каждом туре мы с помощью лототрона определим порядковый номер победителей из списка участников. Ссылка на трансляцию будет опубликована перед началом розыгрыша.

5. Как узнать, что я выиграл? 

Коды заказов и ФИО победителей мы опубликуем на Onliner после розыгрыша. И свяжемся затем с победителями по электронной почте.

6. У меня еще есть вопросы.

Подробности о рекламной игре читайте в полных правилах по ссылке.

Удачи!

Розыгрыш первого тура

18 сентября в 12:00 мы провели розыгрыш первого тура. Вот список его участников, а ниже — победители:

Код

ФИО

208

8k31e8

Кузьминчук Николай Николаевич

4

2t3888

Назаренко Александр Анатольевич

204

66k9ea

Вераксо Андрей Павлович

404

e29et5

Кривицкий Матвей Олегович

200

7k3983

Кривонос Евгений Викторович

Розыгрыш второго тура

25 сентября в 12:00 прошел розыгрыш второго тура. Список его участников. Победители:

Код

ФИО

19

298448

Мельченко Богдан Николаевич

219

a878m7

Давиденко Александр Сергеевич

419

51m55e

Грищенко В. М.

619

826e86

Робатень Владислав Олегович

134

16835m

Шидловский Максим Анатольевич

Стрим розыгрыша:

Розыгрыш третьего тура

2 октября в 12:00 прошел розыгрыш третьего тура. Список его участников. Победители:

Код

ФИО

221

t2477e

Цымбалист Андрей Александрович

421

9mm7k8

Орлов Юрий Александрович

621

18k877

Маликов Владимир Викторович

158

8365ta

Кравченко Максим Николаевич

358

946m15

Евтух Роман Вадимович

Стрим розыгрыша:

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20 отзывов
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23 предложения
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25 предложений
Микроволновые печи в Каталоге Onliner

 
 
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