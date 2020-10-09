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Каталог Onliner. Скидки недели

09.10.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Продолжая еженедельную традицию, сегодня снова собрали для вас самые выгодные предложения на товары из разных категорий. По мере возможности подборка будет дополняться свежими акциями. Для корректного отображения рекомендуем отключать блокировщик рекламы.

Умный датчик температуры и влажности Xiaomi 2-й версии — 19 р. (скидка 61%)


Датчик для умного дома Xiaomi Thermometer 2 Bluetooth
датчик для умного дома температуры, соединение Bluetooth, питание: батарейка (CR2032)
–61%19,00 р.
2 предложения

Полностью беспроводные наушники SVEN — 89 р. (скидка 36%)


Наушники SVEN E-705BT
10 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth, 20-20000 Гц, время работы 4 ч
–36%89,00 р.
22 предложения

Гигабитный роутер Xiaomi 4 Pro — 99 р. (скидка 29%)


Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4 Pro (китайская версия)
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 1317 Mbps, 3xGigabit LAN, 1xWAN
–29%99,00 р.
1 предложение

Игровая механическая клавиатура Genesis Thor 300 Limited — 99 р. (скидка 40%)


Клавиатура Genesis Thor 300 Limited (Outemu Blue)
игровая для ПК, механическая, Outemu Blue, пластик, интерфейс подключения - USB, подсветка, цвет черный
–40%99,00 р.
11 предложений

Игровая мышь Cooler Master MasterMouse MM530 — 85 р. (скидка 21%)


Игровая мышь Cooler Master MasterMouse MM530
полноразмерная игровая мышь для ПК, проводная USB, сенсор оптический 12000 dpi, 7 кнопок, колесо с нажатием, цвет черный
–21%85,00 р.
12 предложений

Компактная мышь для ноутбука Xiaomi WSB01TM — 49 р. (скидка 22%)


Мышь Xiaomi Mi Wireless Mouse WSB01TM (черный)
26 отзывов
ноутбучная мышь для ПК, радио, сенсор оптический 1200 dpi, 4 кнопки, колесо с нажатием, цвет черный
–22%48,66 р.
7 предложений

Новые умные часы Huawei Watch FIT — 299 р. (скидка 40%)


Умные часы Huawei Watch FIT (графитовый черный)
1 отзыв
фитнес-часы, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.64" (456x280, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 1 неделя 3 суток
–40%299 р.
8 предложений

Браслет Xiaomi Band 4 с бесконтактной оплатой — 96 р. (скидка 20%)


Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC (черный, русская версия)
3 отзыва
фитнес-браслет, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 0.95" (120x240, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 2 недели 1 сутки
–20%95,54 р.
13 предложений

Сумка Piquadro Blue Square из натуральной кожи с отделением для ноутбука — 799 р. (скидка 16%)


Сумка Piquadro Blue Square [CA2849B2/MO]
сумка для ноутбука 15", натуральная кожа, цвет коричневый
–16%799 р.
7 предложений

Смарт-приставка Apple TV (4-е поколение) — 391 р. (скидка 19%)


Смарт-приставка Apple TV 32GB (4-е поколение)
5 отзывов
Smart TV, Wi-Fi, LAN, 1080p
–19%391 р.
7 предложений

Простой и стильный холодильник Bosch — 999 р. (скидка 19%)


Холодильник Bosch KGV39XW2AR
без No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 351 л (257 + 94 л), 60x63x200 см, белый
–19%999 р.
5 предложений

Набор журнальных столиков Mio Tesoro — 117 р. (скидка 34%)


Журнальный столик Mio Tesoro 5631-1
журнальный столик, набор 2 шт, 500x500 мм, высота 450 мм, материал: МДФ (столешница), белый
–31%121 р.
5 предложений

 
 
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Продолжая еженедельную традицию, сегодня снова собрали для вас самые выгодные предложения на товары из разных категорий. По мере возможности подборка будет...
 
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