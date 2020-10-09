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Шторм или загрязнение? Обитатели моря по-прежнему гибнут у берегов Камчатки

09.10.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Случаи выброса на берег морских обитателей наблюдаются не только у берегов Камчатки, это может быть связано с сильными циклонами, цитирует краевое правительство слова кандидата биологических наук Сергея Корнева.

По его мнению, выбросы вызваны природным явлением – мощным штормом, который действовал от Камчатки до Курильских островов. Случаи наблюдались не только на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерной, но и на мысе Лопатка, в Северо-Курильске, в двух точках Парамушира, на мысе Васильева.

"Везде были выброшены бентосные животные (обитатели морского дна - Sputnik) примерно одного и того же видового состава. Эти животные жителями маяка и города употреблялись в пищу, никаких отравлений не было", - пояснил Корнев.

Биолог отметил, что прямой связи выброса животных с загрязнением пока нет никакой: ученые взяли пробы воды, песка, водорослей, морского дна и останков животных, результаты будут объявлены позже.

"Загрязнение, возможно, имело место на Халактырском пляже, Малой Лагерной бухте из-за близости порта, города", - добавил ученый.

Еще одна версия гибели морских животных – цветение вредоносных водорослей. Такое предположение по результатам исследования донных отложений сделала профессор кафедры экологии и природопользования Камчатского государственного технического университета, доктор биологических наук Татьяна Клочкова. По ее словам, на дне акватории были найдены динофлагелляты – одноклеточные водоросли, которые выделяют токсины, не имеющие вкуса и цвета и способные накапливаться в организме рыб и беспозвоночных.

Ранее сообщалось о следах горюче-смазочных материалов, найденных в пробах воды на Халактырском пляже. Первоначальные исследования проб воды, проведенные Камчатским гидрометцентром, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу – в 2,5 раза.

Напомним, история с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета и вкуса воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям было рекомендовано не посещать пляж. Позже на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Сейчас исследованиями прибрежной акватории Тихого океана занимаются эксперты-криминалисты и ученые.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее сообщалось о найденных следах горюче-смазочных материалов, найденных в пробах воды на Халактырском пляже.
 
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