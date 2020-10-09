Редкий выход! Стиль Меган Маркл на свидании с мужем обсуждают в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл вдохновила поклонников: стильная герцогиня сходила на секретное двойное свидание с мужем и попала под прицелы папарацци.

Самая обсуждаемая и скандальная пара на планете сбежала из британского дворца в начале 2020 года и только сейчас окончательно осела в Калифорнии. Долгое время супруги не выходили за пределы своего дома, соблюдая все условия самоизоляции, но вскоре решили выйти в свет. И этот выход напомнил поклонникам секретную вылазку голливудских знаменитостей, но не монарших особ.

В сети обсуждают неожиданное появление Маркл и принца Гарри на улицах Калифорнии: супруги сходили на двойное свидание в стейк-хаус, где поужинали в компании знаменитых друзей - певцов Дэвида Фостера и Кэтрин Макфи.

Для уютной встречи Маркл выбрала стильный, но довольно простой образ: укороченные джинсы, базовый топ и классический бежевый тренч. Изюминкой образа стала обувь экс-актрисы: остроносые атласные мюли цвета мандарина со сверкающей пряжкой от бренда Chloe Grosselin.

Поклонники оценили новый выход "калифорнийской принцессы" и порадовались за то, что она продолжает оставаться в тренде, даже несмотря на побег из королевства и стильное соперничество с Кейт Миддлтон .

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