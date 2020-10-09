Белорусская культура активизировалась в поисках правды

Источник материала: Ежедневник

Более 1000 деятелей культуры Беларуси подписали открытое письмо с требованием пересмотреть результаты президентских выборов и прекратить насилие и репрессии. А известные белорусские музыканты записали клип-обращение к народу «Слухай прауду».

Среди подписавших обращение - народные артисты Беларуси Зинаида Бондаренко и Зоя Белохвостик, заслуженные артисты республики Валерий Дайнеко, Анжелика Агурбаш, рок-музыканты Игорь Варашкевич, Сергей Пукст, Светлана Бень, Лявон Вольский, Алесь Денисов, писатели Владимир Орлов, Виктор Мартинович, Андрей Хаданович, Андрей Горват, дирижер ансамбля «Хорошки» Иван Еремеевич и хормейстер Государственного академического хора имени Ширмы Дмитрий Хлявич, телезвезды Лариса Грибалева, Андрей Макаёнок, Денис Дудинский, Андрей Бонд, лауреаты «Славянского базара» разных лет Роман Волознев, Алексей Грос, Макс Лоренс, режиссеры Андрей Кудиненко, Андрей Курейчик, победители детского «Евровидения» Ксения Ситник и Алексей Жигалкович, национальных отборов на взрослое «Евровидение» Uzari, VAL, Litesound и другие.

Как сказано в тексте Открытого письма, «репрессии распространились по стране и достигли сферы культуры. Нас не только увольняют, вносят наши имена в черный список, но и прямо подвергают давлению, запугивают и сажают в тюрьму. Мы считаем, что эта ситуация требует немедленного правового решения, иначе последствия правового дефолта откинут нашу страну назад в развитии и создадут почву для произвола и беззакония».

Подписавшиеся единогласно и солидарно требуют:

- провести повторные выборы Президента Республики Беларусь в соответствии с международными стандартами, а также снять с должности действующий состав ЦИК с привлечением к ответственности, предусмотренной законом.

- прекратить запугивание и репрессии работников культуры со стороны силовых структур и других должностных лиц. Исключить институт «черных списков».

- восстановить на рабочих местах всех работников культуры, уволенных за гражданскую позицию.

- освободить и реабилитировать всех политзаключенных, а также всех граждан, задержанных во время мирных митингов.

- пресечь незаконную деятельность сотрудников правоохранительных органов и проверить законность их действий. Привлечь к ответственности руководителей силовых структур, ответственных за насилие, насилие и угрозы, за вмешательство в частную жизнь граждан.

- незамедлительно начать открытый общественный диалог власти с представителями народа на тему проведения честных, прозрачных и справедливых выборов в Республике Беларусь с последующей передачей президентских и властных полномочий законно избранному главе государства.

«В случае информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушения прав лиц, подписавших это письмо, мы все будем действовать солидарно, вплоть до отказа от представления национальных интересов страны и организации международных и национальных культурных мероприятий. Кроме того, мировое культурное сообщество и международные организации будут немедленно проинформированы о подобных фактах», - подчеркнуто в конце Открытого письма.

Кроме того, известные белорусские музыканты записали клин-обращение к белорусскому народу, в котором призвали людей перестать бояться говорить правду и слушать свою совесть.