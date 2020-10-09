ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-ректор Гродненского медуниверситета больше не сенатор

09.10.2020 11:57 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

news.myseldon.com

Бывший ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий больше не является членом Совета Республики Национального собрания Беларуси. Соответствующее постановление зарегистрировано 8 октября на Национальной правовом интернет-портале.

Снежицкий был избран в Совет Республики в 2016 году и переизбран в 2019 году.

Виктор Снежицкий рассказал TUT.BY, что сложить полномочия сенатора решил сам «по состоянию здоровья».

Напомним, ранее на своей странице в Facebook он осудил насилие со стороны силовиков. Он написал: «Дорогие друзья! Поддерживаю своих коллег-медиков и всех, протестующих против насилия и задержаний. Кадры, свидетельствующие о жестоких избиениях демонстрантов, — шокируют. Только народ Беларуси, его воля определит, как нам жить дальше».

Виктор Снежицкий — известный и уважаемый кардиолог и профессор. Он руководил кардиологическим отделением, а затем был главврачом Гродненского областного кардиологического центра. Ректором Гродненского государственного медицинского университета он работал с 2010 года. Он также награжден медалью Франциска Скорины.

Сейчас кардиолог работает на кафедре в Гродненском медуниверситете.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий больше не является членом Совета Республики Национального собрания Беларуси....
 
Новости дня
Новости разные
 
Редкий выход! Стиль Меган Маркл на свидании с мужем обсуждают в сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика