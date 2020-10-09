Экс-ректор Гродненского медуниверситета больше не сенатор

Источник материала: Ежедневник

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Бывший ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий больше не является членом Совета Республики Национального собрания Беларуси. Соответствующее постановление зарегистрировано 8 октября на Национальной правовом интернет-портале.

Снежицкий был избран в Совет Республики в 2016 году и переизбран в 2019 году.

Виктор Снежицкий рассказал TUT.BY , что сложить полномочия сенатора решил сам «по состоянию здоровья».

Напомним, ранее на своей странице в Facebook он осудил насилие со стороны силовиков. Он написал: «Дорогие друзья! Поддерживаю своих коллег-медиков и всех, протестующих против насилия и задержаний. Кадры, свидетельствующие о жестоких избиениях демонстрантов, — шокируют. Только народ Беларуси, его воля определит, как нам жить дальше».

Виктор Снежицкий — известный и уважаемый кардиолог и профессор. Он руководил кардиологическим отделением, а затем был главврачом Гродненского областного кардиологического центра. Ректором Гродненского государственного медицинского университета он работал с 2010 года. Он также награжден медалью Франциска Скорины.

Сейчас кардиолог работает на кафедре в Гродненском медуниверситете.