Лера Яскевич представила новый сингл

Источник материала: Tut.by

Молодая белорусская исполнительница Лера Яскевич представила новый мелодраматичный сингл «Весной». Девушка сама написала стихи, музыку и сделала аранжировку. «Никакой синтетики и пластика в чувственном исполнении Леры. То, чего тебе не хватало в осеннем плейлисте», — так презентуется трек.

Исполнительница рассказала, о чем получился этот сингл:

— Трек «Весной», наверное, о каком-то увлечении человеком, которое приятно с двух сторон. Но эти люди понимают, что по определенным причинам, несмотря на то, какие теплые чувства они друг к другу питают, им не суждено быть вместе. И правильнее всего будет завершить эти отношения. Хотя, возможно (возможно!), они могут быть вместе.

Лера Яскевич — 21-летняя белоруска, которая стала известна благодаря YouTube и каверам на треки Макса Коржа, Басты, ЛСП. Позже стала исполнять свою, авторскую музыку. Теперь она дает концерты не только в Минске, но и в странах ближнего зарубежья. В 2020 году стала «Открытием года» на премии «Песня года в Беларуси». Неоднократно выступала за честные выборы, свободу политзаключенных и прекращение насилия над мирными гражданами в Беларуси, выходила на мирные акции солидарности.

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