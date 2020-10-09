Расскажите о своих отношениях с мамой. И получите фотосессию, память о которой останется на всю жизнь

Источник материала: Tut.by

На следующей неделе — День матери. А точнее: день человека, с которым вас связывают главные (хотите вы того или нет) отношения в вашей жизни: те, которые сформировали вас как личность и всегда будут на вас влиять. Мы предлагаем вам два в одном: проговорить всё, что вы с мамой хотите сказать друг другу, и сохранить момент вашего взаимопонимания и принятия на фото.



На снимке Гвинет Пэлтроу со своей мамой / Источник фото: pinterest.com

Что будет происходить?

Героини фотопроекта получат часовую консультацию с профессиональным телесно-ориентированным психологом.

А после — простую, естественную, но очень глубокую фотосессию матери и дочери.

Кого мы ищем?

Мать и дочь, которые готовы и к разговору, и к фотосессии, и к последующей публикации на lady.tut.by. Мы ищем людей, которые хотят слышать и понимать друг друга. Людей, для которых важны общие воспоминания.

Кто будет работать с героинями?

Психолог Диана Филимонова , для которой очень интересна и важна тема отношений матери и дочери:

— Мама и дочь не часто приходят в кабинет психолога вместе, чаще — по одиночке. Мамы рассказывают, что дочь не слушает, не ценит, не благодарна. А дочери — что мама недолюбила или не так любила, не понимает, контролирует, не поддерживает, критикует, обесценивает. Когда я разбираю каждый случай, то сталкиваюсь с тем, что близкие люди просто не понимают друг друга из-за того, что не налажено общение, и поступки друг друга они интерпретируют по-своему. Я часто приглашаю маму и дочь на совместную консультацию. Это помогает помочь им решить их проблему быстрее и эффективней.

Что мы делаем на консультации:

Исследуем бессознательные механизмы в установлении близости через телесные упражнения. Изучаем язык коммуникации друг друга, что значат те или иные слова и фразы.

Что это дает?

Понимание языка тела и слов другого. Новое знакомство друг с другом. Возможность общаться так, как они давно мечтали.

И фотограф Елена Макушкина , которая превыше всего ценит искренность и запечатлевает ее на фото. Наш прошлый совместный фотопроект вы можете найти по ссылке .

Пример работы Елены

— Я хочу создать красивую историю с хэппи эндом. Дать возможность деликатно и бережно переступить порог той безнадежности, которую зачастую встречаю в отношениях матери и дочери.

Мать — это самый главный человек для женщины, для рода.

Да, так исторически сложилось, что женщинам пришлось много пережить. И не все наши родные несли в себе образ и роль доброй, нежной, безусловно любящей матери.

Но здесь и сейчас мы уже выросли. Мы уже сами мамы. И только от нас зависит, что и как дальше несем мы.

Этот проект про красоту отношений между родными людьми. Я собрала команду сильных душой и мудрых женщин, которые смогут дать дорогу глубокому, чистому, интимному процессу.

Куда отправлять заявку и что в ней писать?

Сроки ограничены, поэтому просим вас быть оперативными — и в принятии решения, и в отправке заявки.

Ваши письма мы принимаем сегодня и завтра (т.е. до воскресенья — 11 октября) по адресу lazonga@mail.ru

В письме немного расскажите о себе (имя, возраст, сфера деятельности/интересов) и о вашей матери или дочери (зависит от того, кто отправляет заявку). А также приложите ваше совместное фото, если такое есть, или две фотографии, где вы в одиночку.

Сформулируйте в одном предложении, почему для вас важно участие в этом проекте. И обязательно укажите телефон — если забудете, мы, к сожалению, не сможем с вами оперативно связаться и нам придется выбрать других героев. Удачи вам и прекрасных подарков ко Дню матери.