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Полезно ли спать на полу? Невролог отвечает на простой вопрос

09.10.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые считают, что жесткое спальное место поможет справиться с болями в спине. Для этого кто-то вместо матраса кладет доску, а кто-то — укладывается прямо на пол. Но врачи с этим утверждением могут поспорить. Вот что о привычке спать на полу рассказывает врач-невролог Людмила Страшкевич.

  • Людмила СтрашкевичВрач-невролог высшей категории медцентра «Элар»

— Наукой не доказано, что сон на полу помогает избавиться от боли в спине. Более того, такая практика может нанести вред здоровью. Во сне человек должен испытывать и психологический (он должен высыпаться), и физиологический комфорт, а абсолютно ровная твердая поверхность неблагоприятна и для расслабления мышц спины (позвоночник имеет физиологические изгибы, он не идеально ровный), и для быстрого засыпания.

Сон на твердой поверхности действительно формирует хорошую осанку. Спать на жестком рекомендуют при болях в спине. Однако жесткость — это очень индивидуальная характеристика. При болевом синдроме важно, чтобы позвоночник находился в физиологически правильном положении, а для этого достаточно полужесткого матраса: если матрас очень мягкий — позвоночник прогибается и мышцы находятся в напряжении, перенапряжение происходит и в случае, если кровать слишком жесткая.


Фото: unsplash.com

На твердой поверхности не рекомендуется спать людям с большим весом (иначе во сне страдают их сосуды и мышцы), беременным женщинам, пациентам, у которых есть проблемы с засыпанием. Имеет значение и возраст: чем старше человек, тем мягче должна быть его постель.

Бывают случаи, когда сон на очень жестком рекомендуют врачи, например, при энурезе (недержание мочи). Такой сон становится более чутким и некомфортным, это может способствовать выработке правильного рефлекса на мочеиспускание.

Не надо забывать, что сон на полу связан с вопросами гигиены (обычно на полу больше пыли, шерсти домашних животных) и температурой воздуха (внизу она может быть на несколько градусов меньше).

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Некоторые считают, что жесткое спальное место поможет справиться с болями в спине. Для этого кто-то вместо матраса кладет доску, а кто-то - укладывается прямо на пол....
 
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