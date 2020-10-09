«Их спорт вообще не интересует». Мазуренок - об уволивших Романовскую

Источник материала: Tut.by

Чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок отреагировала на резонансный приказ, в результате которого сборная по фристайлу рискует потерять сильнейшую спортсменку Александру Романовскую.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— Те, кто принял это резонансное решение, в очередной раз доказали, что спорт их вообще не интересует. Как ни странно, но у них другие задачи. С профессиональной точки зрения все это глупо, а исходя из человеческих качеств — низко и подло, — приводит слова Мазуренок газета «Прессбол» .

Напомним, что лучшая спортсменка Беларуси — 2019 Александра Романовская была уволена за прогул, который случился из-за того, что ей необходимо было везти в больницу отца, перенесшего инсульт. Она лишилась зарплаты и возможности выезжать на зарубежные старты.