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«Их спорт вообще не интересует». Мазуренок - об уволивших Романовскую

09.10.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок отреагировала на резонансный приказ, в результате которого сборная по фристайлу рискует потерять сильнейшую спортсменку Александру Романовскую.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— Те, кто принял это резонансное решение, в очередной раз доказали, что спорт их вообще не интересует. Как ни странно, но у них другие задачи. С профессиональной точки зрения все это глупо, а исходя из человеческих качеств — низко и подло, — приводит слова Мазуренок газета «Прессбол».

Напомним, что лучшая спортсменка Беларуси — 2019 Александра Романовская была уволена за прогул, который случился из-за того, что ей необходимо было везти в больницу отца, перенесшего инсульт. Она лишилась зарплаты и возможности выезжать на зарубежные старты.

 
 
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Чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок отреагировала на резонансный приказ, в результате которого сборная по фристайлу рискует потерять сильнейшую...
 
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