|
«Их спорт вообще не интересует». Мазуренок - об уволивших Романовскую
Источник материала: Tut.by
Чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок отреагировала на резонансный приказ, в результате которого сборная по фристайлу рискует потерять сильнейшую спортсменку Александру Романовскую.
— Те, кто принял это резонансное решение, в очередной раз доказали, что спорт их вообще не интересует. Как ни странно, но у них другие задачи. С профессиональной точки зрения все это глупо, а исходя из человеческих качеств — низко и подло, — приводит слова Мазуренок газета
Напомним, что лучшая спортсменка Беларуси — 2019 Александра Романовская была уволена за прогул, который случился из-за того, что ей необходимо было везти в больницу отца, перенесшего инсульт. Она лишилась зарплаты и возможности выезжать на зарубежные старты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок отреагировала на резонансный приказ, в результате которого сборная по фристайлу рискует потерять сильнейшую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)