Презентация не нужна. Цены, характеристики и дата старта продаж iPhone 12 известны до анонса

Источник материала: Tut.by

13 октября компания Apple проведет онлайн-презентацию — на ней почти наверняка покажут смартфоны серии iPhone 12. Известный инсайдер Ice universe со ссылкой на пост в китайской соцсети Weibo раскрыл практически все подробности о готовящихся к релизу устройствах. Мы дополнили материал уже имеющимися данными и рассказываем, чего ожидать от аппаратов.



Фото: EverythingApplePro

Ключевые особенности iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Apple покажет четыре смартфона — iPhone 12 Mini (5,4 дюйма), iPhone 12 (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Младшие девайсы получат накопители объемом в 64/128/256 ГБ, старшие Pro-модели — 128/256/512 ГБ.

Про цвета корпусов рассказывалось ранее — первые два устройства будут доступны в корпусах зеленого, синего, золотого, серого и серебристого цветов. Еще две новинки с приставкой Pro получится купить в сером, золотом и серебристом цветах. Ice iniverse говорит о том же, но утверждает, что дорогие Pro-модели также будут доступны и в синей расцветке.





OLED-экраны девайсов назовут Super Retina XDR, они будут прикрыты защитными стеклами Ceramic Shield Front Cover. Если упростить, это стекло «изготовлено из керамической подложки, увеличивающей твердость и устойчивость к падениям». О режиме Pro Motion с 120 Гц не заявляется — видимо, его приберегли для смартфонов следующего года.

Девайсы смогут работать в 5G-сетях. В смартфоны встроят функцию под названием Smart Data Mode — с ее помощью новинки научатся автоматически выбирать LTE или 5G-режимы работы в зависимости от того, нужна ли конкретному приложению повышенная пропускная способность Сети. Это в теории должно помочь сохранять заряд аккумуляторов.





Больше всего различий будет в камерах. iPhone 12 Mini и iPhone 12 получат по два фотомодуля — обычный и ультраширокоугольный (f/1.6). iPhone 12 Pro обзаведется системой из трех фотомодулей (обычный + ультраширокоугольный + телефото + LiDAR) с семью линзами (7P), фокусным расстоянием 52 мм для телефотосенсора и 4-кратным оптическим зумом.

iPhone 12 Pro Max получит три камеры, датчик LiDAR, оптику с семью линзами (7P), фокусное расстояние в 65 мм для телефотодатчика и 5-кратный оптический зум. Кроме того, размер матрицы камеры iPhone 12 Pro Max увеличится в сравнении даже с обычным 12 Pro — это значит, что она будет захватывать больше света. Это положительно скажется на качество фото при ночной съемке.

Заявлены и улучшенные алгоритмы Smart HDR и Deep Fusion, а также поддержка съемки в HDR-стандарте Dolby Vision всеми четырьмя гаджетами.





Что было известно заранее: девайсы обзаведутся процессором A14 Bionic (5-нм техпроцесс). 4 ГБ оперативной памяти установят в iPhone 12 Mini и iPhone 12, 6 ГБ — в iPhone 12 Pro. Скорее всего, 5,4-дюймовый смартфон оснастят батареей емкостью 2227 мА·ч, 6,1-дюймовые — в 2775 мА·ч, 6,7-дюймовый — в 3687 мА·ч. Устройства обзаведутся модулями для беспроводной 15-ваттной зарядки.

В активе окажутся разъемы Lightning для зарядки, от «челки» для датчиков распознавания лиц Face ID не откажутся, в комплекте поставки не останется проводных наушников и даже адаптера питания. Ограничатся кабелем USB-C/Lightning. Впрочем, за дополнительную плату компания предложит 20-ваттные блоки питания.

Возвращение к «угловатому» дизайну



Блок основной камеры, вероятно, в финальных версиях смартфона будет выглядеть немного иначе

Последние несколько лет почти все iPhone внешне напоминают друг друга. По сути, с выхода iPhone X в 2017 году и до iPhone 11 в 2019 году дизайн аппаратов не менялся, отличия есть только в блоке камер.

Но в этом году ситуация изменится: вся четверка смартфонов будет напоминать культовые iPhone 4/4s и нынешние iPad Pro. Девайсы получат прямые, а не скругленные грани с четырех сторон. Не откажутся от технологии защиты от воды и пыли по стандартам IP67/68. Грани вокруг дисплеев будут более тонкими, визуально делая фронтальные стороны аппаратов «безграничнее».





Цены и даты старта продаж

В США смартфоны оценят так: iPhone 12 Mini — от 699 долларов, iPhone 12 — от 799 долларов, iPhone 12 Pro — от 999 долларов, iPhone 12 Pro Max — от 1099 долларов. В Европе устройства, вероятно, будут дороже. Их соответственно получится купить от 810, 860, 1160 и 1260 евро.

Первыми в продажу поступят iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Предзаказать их выйдет 16 октября, получить — 23 октября. Предзаказ на миниатюрный iPhone 12 Mini откроется 6 ноября, старт продаж — 13 ноября. Дольше всего придется ждать iPhone 12 Pro Max. Предзаказать устройство можно с 13 ноября, купить — 20 ноября.

Ниже — цены других популярных смартфонов Apple: