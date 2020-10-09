Жээнбеков отправил правительство Кыргызстана в отставку

Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил сегодня премьер-министра и правительство страны в отставку.



Фото пресс-службы президента Кыргызстана

Как сообщили в пресс-службе президента, в соответствии с указом члены правительства «продолжат исполнение обязанностей на ранее занимаемых должностях до формирования нового состава» Кабмина.

Ранее президент заявил, что готов уйти в отставку после формирования новых легитимных органов исполнительной власти.