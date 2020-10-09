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Жээнбеков отправил правительство Кыргызстана в отставку
Источник материала: Навiны
Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил сегодня премьер-министра и правительство страны в отставку.
Как сообщили в пресс-службе президента, в соответствии с указом члены правительства «продолжат исполнение обязанностей на ранее занимаемых должностях до формирования нового состава» Кабмина.
Ранее президент заявил, что готов уйти в отставку после формирования новых легитимных органов исполнительной власти.
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Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил сегодня премьер-министра и правительство страны в отставку.
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